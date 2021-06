Demon Slayer: 10 peores cosas que Muzan Kibutsuji ha hecho

Como principal antagonista de la serie Demon Slayer, Muzan Kibutsuji creó con éxito un aura de misterio y miedo entre los personajes y los fanáticos del anime. Si bien se hicieron algunos memes con respecto a su parecido con Michael Jackson, simplemente no se podía negar lo terrible que era.

Aquí en La Verdad Noticias hay un vistazo a las 10 peores cosas que hizo (alerta de spoiler de manga). La principal de ellas incluye el trato a sus Doce Lunas Demoníacas que viven con su maldición y el terror de ser desechados pro él.

Asimismo, su familia en Kimetsu no Yaiba no es lo que parece y entre la lista que te compartimos a continuación, te explicaremos por qué es una de las peores cosas que ha hecho como antagonista principal en el anime Kimetsu no Yaiba.

10 peores cosas que hizo Muzan Kibutsuji

Muzan Kibutsuji asesinó al esposo real de esta familia

10 - Arruinó la vida de su esposa e hija

Si bien no se explica en el anime por qué lo hizo, se muestra que Muzan Kibutsuji vive una vida normal como humano. No solo eso, está casado con una mujer y tiene un hijo con ella. Las conclusiones más lógicas serían mezclarse en la sociedad como un ser humano o usar a la mujer debido a su posición social.

En cualquier situación, Muzan Kibutsuji antepone sus necesidades y no le importa lo que suceda con su esposa e hija. Tanjiro Kamado de Kimetsu no Yaiba quedó sorprendido por lo bien que se oculta Kibutsuji entre los humanos y solo podemos pensar que utilizó a estas dos mujeres para su beneficio.

Muzan Kibutsuji mata a las Lunas Inferiores

9 - Mató a todas las Lunas Inferiores en los Doce Kizuki

En el episodio 26 del anime, se muestra a Muzan Kibutsuji matando a sus demonios de la luna inferior, perdonando la vida de uno que vivió solo porque lo absorbió. Si bien matar demonios en sí mismo no es algo malo, puede usarse para ilustrar un punto muy importante sobre Muzan.

El Rey Demonio está dispuesto a sacrificar cualquier cosa y todo (incluidos los demonios que considera útiles) si dejan de cumplir su propósito. Únicamente perdonó a Enmu y decidió enviarlo al Tren Mugen donde finalmente fue derrotado por Tanjiro Kamado e Inosuke Hashibira.

Muzan Kibutsuji pone a Tamayo en su contra

8 - Hizo que la Señora Tamayo matara a su propia familia

El manga de Koyoharu Gotouge explicó que Muzan Kibutsuji encontró a la Señora Tamayo hace cuatro siglos, cuando ella le rogaba que la curara de su enfermedad. La convirtió en un demonio sin decírselo y ella se volvió loca.

En consecuencia, ella masacró sin piedad a su propia familia y cuando terminó, lloró por su pérdida. Como era su naturaleza, Muzan se burló y se burló de ella por lo que hizo; finalmente la volvió lo suficientemente loca como para "matarlo". Tamayo es uno de los demonios que Muzan Kibutsuji no puede controlar.

Muzan Kibutsuji no duda en matar inocentes

7 - Convirtió a un joven en demonio solo para distraer a Tanjiro

Cuando Tanjiro conoció a Muzan Kibutsuji, Muzan supo que era una amenaza después de mirar sus pendientes de hanafuda. No podía huir sin despertar la sospecha de las personas que lo rodeaban, especialmente de su familia.

Así que raspó la nuca de un joven que pasaba por allí, quien de inmediato se convirtió en un demonio. Como era de esperar, Tanjiro se apresuró a perseguir a este nuevo demonio para controlarlo, mientras que Muzan se fue con su familia sin que se revelara su identidad.

Muzan Kibutsuji disfruta torturar y castigas a otros

6 - Mató a una mujer inocente solo porque podía

En el episodio en el que se presenta a Muzan Kibutsuji, se puede ver que un borracho se burla de él. Al principio, Muzan lo ignora, pero cuando el hombre menciona que Muzan se ve pálido, algo dentro de él se rompe.

Mata a ese hombre, y luego al que viene a defender a su amigo. Su amiga se esconde en un rincón, y Muzan se acerca a ella, burlándose de ella. Luego le da tanta sangre que ella arde y estalla de adentro hacia afuera, a pesar de que no dijo ni hizo nada.

5 - Mató al doctor que intentaba curarlo

Cuando era un niño humano, Muzan Kibutsuji tenía una enfermedad incurable que siempre lo hacía pálido y débil. Un amable médico comenzó a darle medicina experimental para mejorar su condición. Sin embargo, la condición de Muzan empeoró y en un ataque de rabia, mató al médico.

Solo más tarde se dio cuenta de que había mejorado solo después de que su condición empeorara. Pero para ese momento, ya era demasiado tarde. Había matado a la única persona que podía haberlo curado por completo.

Muzan Kibutsuji siempre le tuvo miedo a los Kamado

4 - Sabía quién era Tanjiro cuando masacró a la familia Kamado

Desde que Muzan Kibutsuji casi fue derrotado a manos del guerrero que usaba la Respiración del Sol, su misión fue rastrear y aniquilar a su familia para que nadie pudiera volver a derrotarlo. Finalmente pudo localizar su conexión con la familia Kamado.

Luego atacó a su familia y los alimentó con sangre, pero estaba decepcionado de que nadie sobreviviera a su experimento de resucitar a un demonio a prueba de sol. Parece que no sabía que Nezuko Kamado estaba viva.

Muzan Kibutsuji engaña a Rui

3 - Manipuló a Rui cuando estaba en su punto más débil

Rui era propenso a ataques de ira como Muzan Kibutsuji, y en uno de sus ataques, mató a sus padres por no amarlo lo suficiente. Solo más tarde se dio cuenta de que lo amaban, y que él era el que nunca pudo reconocer su amor.

Sin embargo, Muzan apareció en ese mismo momento y le lavó el cerebro al joven Rui. Le dijo que sus padres nunca lo aceptaron por lo que realmente era y que tenía razón al matarlos.

Muzan Kibutsuji nunca quizo a Daki

2 - Manipuló a su sirviente más leal

A pesar de tener una buena relación con su sirviente Daki (quien sabía que nunca lo traicionaría), Muzan Kibutsuji todavía no confiaba en ella. Constantemente la mantenía unida emocionalmente a él llenándola de cumplidos, como diciéndole que ella era especial para él.

Después de su muerte, el manga muestra que él la vio como nada más que una herramienta para mantener a Gyutaro (su hermano) a raya. Los fanáticos podrán ver esto en Demon Slayer temporada 2 que se estrena en 2021.

Muzan Kibutsuji es el rey del egoísmo

1 - Cada muerte en la serie es el resultado de su narcisismo y ego extremo

Muzan Kibutsuji tenía una sola obsesión: convertirse en el ser perfecto. Para hacerlo, tuvo que convertirse en un demonio que pudiera caminar bajo el sol como cualquier ser humano normal.

Su deseo se fortaleció cuando estuvo a punto de ser derrotado, y solo para que su ego no volviera a ser herido, se embarcó en un viaje de sangre y traición para conseguir lo que quería.

¿Que buscaba Muzan?

Muzan Kibutsuji buscaba el Lirio de la Araña Azul, pero no pudo encontrarlo. Debido a esto, Muzan comenzó a crear más demonios. Planeando esparcirlos por el mundo, con la esperanza de que uno de ellos eventualmente encontrara una manera de vencer al sol o al menos ayudarlo en su búsqueda para encontrar el lirio en la serie shonen de Koyoharu Gotouge.

