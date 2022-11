Deku y Bakugo reciben un emotivo boceto del creador de My Hero Academia

My Hero Academia ha llegado a un momento crítico en la lucha contra Tomura Shigaraki con el episodio más reciente de la sexta temporada, y el creador detrás de la serie ha compartido un arte emocional para celebrar el gran momento de Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo del episodio más reciente.

La sexta temporada del anime comenzó bien para los héroes, ya que sorprendieron a los villanos, pero rápidamente se reveló que eran los héroes los que no estaban realmente preparados para lo letales que se habían vuelto los villanos. Esto fue especialmente revelador para Deku y Bakugo en el centro de todo.

El episodio más reciente de la sexta temporada ve a Deku y Bakugo esforzándose más allá de sus límites, ya que son los únicos que saben que One For All puede ser lo único para vencer a Shigaraki, y al final del episodio, Bakugo se mueve de una manera que no esperaba, porque quería salvar a Deku en un momento crítico.

Es una escena tal que el creador de la serie My Hero Academia, Kohei Horikoshi, tuvo que honrarla con un boceto especial para los dos en Twitter:

Arte de Bakugo y Deku por el creador de My Hero Academia

Cómo ver a Deku y Bakugo en la temporada 6

La Verdad Noticias te comparte que el episodio 122 de My Hero Academia es especialmente crítico para Deku y Bakugo, ya que se dan cuenta de que Shigaraki tiene muchas más habilidades de All For One a su disposición.

La única razón por la que están en la mezcla en primer lugar es porque One For All es lo único que puede compararse con el villano, pero al mismo tiempo, esto pone a Deku en una posición más precaria que nunca, ya que Shigaraki tiene más oportunidades para robar la habilidad y hacerse más fuerte.

Es un tira y afloja con el que Bakugo ha estado luchando, puesto que incluso a través de su equipo de etiqueta, Bakugo no pudo causar ningún daño real al villano. Al ver a Deku desde lejos, Bakugo se frustra aún más por su propia falta de habilidad frente a Deku que se encuentra en tanto peligro.

Lo anterior muestra cuánto más cerca se han vuelto los dos, y es lo que ahora puedes ver con My Hero Academia Temporada 6 ahora transmitiendo con la plataforma Crunchyroll. ¿Qué te parece la dinámica de Deku y Bakugo en la temporada 6 de MHA?

