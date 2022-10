Deku libera nueva peculiaridad de One For All en My Hero Academia 368

Desde que comenzó My Hero Academia, los fanáticos han estado desesperados por desbloquear One For All y sus secretos. El poder misterioso dio vida a All Might y, por supuesto, ha pasado años construyendo a Izuku Midoriya, también conocido como Deku.

Cuando se reveló que el chico desbloquearía más peculiaridades con One For All, los fanáticos estaban ansiosos por descubrir cuáles serían, pero uno ha eludido a los internautas durante mucho tiempo.

Pero por fin, los fanáticos han aprendido qué peculiaridad está trayendo el segundo usuario de One For All. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes del manga Boku no Hero Academia Capítulo 368.

Imagen: Shueisha / My Hero Academia 368.

El secreto finalmente se reveló esta semana cuando el cómic japonés MHA continúa con su acto final. La guerra por la paz mundial y la sociedad de héroes en general está en marcha gracias a Shigaraki AFO.

Por fin, Deki ha regresado al hombre, y All For One está desesperado por recuperar One For All. Esto era lo que todos esperaban, e Izuku vino preparado mientras guardaba la peculiaridad del segundo usuario One For All para luchar.

¿Cuál es el don del segundo portador del One for All? Según el segundo usuario de OFA, su peculiaridad se llama “Transmisión” y golpea fuerte. El poder le permite a su usuario cambiar la velocidad de un objeto que toca, por lo que puedes imaginar qué tipo de poder le daría a Detroit Smash.

Deku using 2nd user's Quirk. Transmission.

Manga: My Hero Academia [Ch.367] pic.twitter.com/f9v0IBxfjS — HEXAMENDLE (@HEXAMENDLE) October 3, 2022

Después de enredarse con One For All, Transmission se ha vuelto increíblemente fuerte, pero hay un inconveniente. El segundo usuario advierte que esta peculiaridad le quitará mucho a Deku, por lo que deberá terminar su pelea con Shigaraki AFO en menos de cinco minutos.

Como puedes imaginar, Transmission se adapta al estilo de lucha de Deku y complementa las otras peculiaridades almacenadas en One For All. El niño desbloqueó Blackwhip primero y, desde entonces, otros poderes como Float y Danger Sense se han vuelto inseparables de Izuku.

Smokescreen y Fa Jin solo han fortalecido a Izuku desde su debut, y ahora, Transmission ha completado el arsenal. La pregunta es si son o no lo suficientemente fuertes como para derrotar a Shigaraki y All For One en su forma más fuerte. Puedes leer más spoilers desde nuestro artículo de My Hero Academia Capítulo 368 aquí.

