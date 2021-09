Deku de My Hero Academia y sus nuevos Quirks clasificados por utilidad

Cuando Deku heredó por primera vez One For All de All Might en My Hero Academia, ninguno de ellos tenía idea de que él era el candidato perfecto para el Quirk. One For All fue creado a partir de un Quirk de almacenamiento que All For One forzó a su hermano aparentemente sin Quirk.

Su hermano en realidad tenía un Quirk, que no tenía otra función que permitirle transferir su Quirk a otras personas. Estos dos Quirks de My Hero Academia se fusionaron, haciendo que el Quirk fuera más fuerte cada vez que se cultivaba y se pasaba a un nuevo usuario.

Sin embargo, cualquiera que tuviera un Quirk antes de heredar One For All murió a una edad temprana, incapaz de soportar el peso de ambos. Deku, al ser Quirkless, no solo podría usar One For All sin ese inconveniente, sino que también pudo manifestar los Quirks de sus predecesores. Anterioemente, informamos que Deku de My Hero Academia descubre el gran cambio de la Academia UA.

¿Cuántos quirks tiene Deku 2020?

Deku tiene 7 tipos diferentes de peculiaridades o Quirks. Estas peculiaridades son de los portadores anteriores de One for All y pueden considerarse su manifestación. Anteriormente, logró dominar Float y Blackwhip junto con One For All. Pero en los capítulos del Arco Final del manga, Izuku Midoriya consiguió desbloquear 5 de estos Quirks.

Todos estos Quirk han ayudado a Deku, pero algunos son más útiles que otros. La Verdad Noticias te comparte una clasificación de estas peculiaridades. ¡Advertencia! Lo siguiente incluye spoilers del manga Boku no Hero Academia creado por Kohei Horikoshi y actualizado semanalmente en el sitio oficial de Viz Media.

5 - Danger Sense (Sensor de peligro): Esta peculiaridad permite a deku detectar amenazas cercanas.

Deku ahora domina el Danger Sense en My Hero Academia

Deku ya es increíblemente similar a Spider-Man, pero su nuevo Quirk "Sensor de Peligro" parece el sentido de Spidey del héroe de MCU. Deku heredó este Quirk del cuarto usuario de One For All. Danger Sense permite a Deku detectar cualquier amenaza que esté cerca. Desafortunadamente, este Quirk no parece ser tan útil, ya que Endeavour le había mostrado a Deku que los héroes pueden detectar el peligro a la velocidad del rayo sin la necesidad de este tipo de Quirk.

Para que este Quirk sea eficiente, el usuario debe tener tiempos de reacción rápidos. Saber que se acerca el peligro no ayuda si Deku no puede evitarlo. Deku ha demostrado que tiene espacio para mejorar en esta área, ya que todavía recibió una buena cantidad de golpes durante su batalla contra Lady Nagant.

El inconveniente del Quirk surgió cuando Deku lo usó por primera vez contra Tomura Shigaraki ; experimentó un dolor agudo en la cabeza cuando sintió el peligro. Esto podría distraer más que ayudar en medio de una batalla. Te invitamos a leer todo sobre la nueva villana Lady Nagant de My Hero Academia.

4 - Fa Jin (Explosión de fuerza): Si Deku acumula suficiente energía, puede ser más rápido que una bala.

Deku desbloquea el Quirk Fa Jin en My Hero Academia

Fa Jin fue el Quirk del tercer usuario de One For All en My Hero Academia. El Quirk es muy parecido al concepto del mismo nombre en las artes marciales chinas , en el que el usuario debe acumular energía a través de momentos repetitivos antes de desatarla en un movimiento poderoso. Deku puede optar por usar solo parte de la energía, pero si almacena suficiente, puede moverse más rápido que una bala.

Pudo superar la bala de Lady Nagant, específicamente, salvando a Overhaul al sacarlo del camino. Fue milagroso que Overhaul no estuviera herido, pero habría resultado gravemente herido si Deku se hubiera estrellado contra él.

Para acumular suficiente energía, el usuario tiene que ganar suficiente tiempo, ya que es poco probable que los enemigos le permitan quedarse allí y repetir los mismos movimientos una y otra vez. Deku también es relativamente nuevo en este Quirk, lo que significa que necesitará algo de práctica antes de que pueda usarlo de manera eficiente.

3 - Smokescreen (Cortina de humo): Deku puede liberar humo de su cuerpo.

Deku usando cortina de humo en My Hero Academia

Smokescreen fue el Quirk del sexto usuario de One For All. Deku aún tiene que dominar este Quirk, ya que el usuario anterior le recuerda repetidamente que libera demasiado humo a la vez. Esto hace que sea más difícil para Deku ver lo que está haciendo, y el enemigo puede detectarlo instantáneamente en el momento en que deja su humo.

Al usar este Quirk contra Lady Nagant, desperdició cualquier oportunidad que tuviera para escapar de la batalla. Muchos de sus ataques a larga distancia, que impulsan una cantidad significativa de fuerza aérea hacia el oponente, alertarían a los enemigos de su ubicación. Su humo también es incapaz de extenderse cuando llueve.

Sin embargo, este Quirk, cuando se usa con moderación, puede ocultar a las personas adecuadas de los villanos, y cualquier cosa que Deku arroje fuera de la cortina de humo puede crear una distracción. Le da tiempo para pensar en otra estrategia en situaciones de alta presión.

A veces, un héroe necesita algo de tiempo para respirar, especialmente alguien como Deku, que confía tanto en su propio intelecto para diseñar estrategias en su camino hacia la victoria. En el capítulo 314 del manga My Hero Academia, se demostró que este Quirk le daría a Deku una ventaja contra Lady Nagant.

2 - Float (Flotar): Deku puede usar esta peculiaridad para volar por el aire.

Izuku usando Float en el manga My Hero Academia

Deku heredó Float de Nana Shimura, el séptimo usuario de One For All y el mentor de All Might. Este Quirk permite al usuario permanecer suspendido en el aire. Aunque Deku usa más Blackwhip, Float es particularmente útil cuando necesita estar en el aire y no tiene nada a lo que agarrarse.

Puede simular volar usando la fuerza del aire para impulsarse, moviéndose de una manera similar a la natación. Cuando este Quirk se manifestó durante su batalla contra Tomura Shigaraki, fue particularmente útil poder atacar desde el aire, donde Tomura no podría descomponer el suelo y tener la ventaja.

En combinación con Blackwhip, Deku también puede hacer flotar a un gran grupo de personas. Todo lo que Deku tiene que preocuparse es visualizar volar dentro de su mente. Necesita mantener su deseo de volar en su cabeza para permanecer suspendido durante largos períodos de tiempo. Aparte de esto, el Quirk no parece tener otros inconvenientes importantes.

1 - Blackwhip (Látigo negro): Deku puede usar látigos para moverse y agarrar cosas.

Deku usando Blackwhip en el anime My Hero Academia

Blackwhip es un Quirk que fue utilizado por el quinto usuario de One For All. Al igual que Danger Sense, Blackwhip también parece estar inspirado en Spider-Man. Deku puede crear zarcillos negros a partir de su cuerpo y los usa para moverse de un edificio a otro.

Esto le da una enorme cantidad de movilidad en el mundo de My Hero Academia. También puede usarlos para agarrar a la gente, a menudo llevando a civiles a un lugar seguro o intentando inmovilizar a los villanos. Deku analiza los movimientos de Hanta Sero, Eraser Head y Froppy, luego replica sus movimientos.

Puede imitar la lengua de Froppy disparando un zarcillo de su boca, lo que hace cuando no puede usar sus brazos. Dado que los zarcillos pueden extenderse desde cualquier parte de su cuerpo, le da mucha flexibilidad cuando se trata de usar el Quirk.

Hacer uso de Blackwhip requiere que Deku tenga control sobre sus emociones, ya que el poder puede salirse de control cuando se enoja demasiado. Al igual que Dark Shadow de Fumikage Tokoyami, perder el control lo hace más fuerte, pero también lo convierte en una amenaza para sus aliados. Anteriormente, exploramos sobre My Hero Academia: Deku vs Tokoyami ¿Quién gana en una batalla?

¿Cuántos años tiene My Hero Academia?

My Hero Academia tiene 7 años de publicación desde que se lanzó por primera vez el 7 de julio de 2014. Los fanáticos pueden leer el manga de My Hero Academia desde MANGA Plus, aplicación oficial de la editorial Shueisha; o bien comprar los volúmenes de MHA desde tiendas que tienen la licencia de distribución como Panini Manga México.

