Deku de My Hero Academia se convierte en Spider-Man gracias a este fan art

Deku de Boku no Hero Academia se convierte en Spider-Man gracias a este fan art

Un fan art imagina un mundo donde Midoriya Izuku de Boku no Hero Academia es mordido por el arácnido radioactivo de Spider-Man. El boceto muestra a Deku vistiendo el súper traje característico del hondero de telarañas nacido en Queens.

Se ha quitado su máscara para revelar un par de ojos brillantes, lo que sugiere que todavía posee One For All, a pesar de su cambio de vestuario. La hilera de perforaciones en su oreja da la impresión de un héroe más maduro y seguro que puede igualar los ingeniosos comentarios de Peter Parker con los suyos.

Por otra parte, La Verdad Noticias recuerda que el creador de My Hero Academia comparte un genial arte de Bleach (serie Shonen de Tite Kubo). A continuación, te compartimos el fan art de Izuku como Spidey, gracias al artista de Twitter “Alexis” @tivolart.

Fan art de Deku como Spider-Man

Este no es el único crossover de Boku no Hero Academia y Spider-Man del artista, ya que también compartió una ilustración adjunta que representa al compañero de clase de Deku, Katsuki Bakugo, cubierto con el simbionte negro de Venom.

Si un gran poder conlleva una gran responsabilidad, nadie puede merecer más tomar el manto de Spider-Man que Izuku "Deku" Midoriya. Deku es un niño que crece deseando convertirse en un héroe, solo para desanimarse cuando se da cuenta de que era una de las pocas personas en el mundo nacidas sin superpoderes inherentes.

Su sueño parece imposible de alcanzar hasta que conoce a su ídolo, All-Might , y se le ofrece la oportunidad de convertirse en su sucesor. Heredando la peculiaridad de All-Might, One For All, Deku luego da un paso en el mundo de los héroes y villanos.

¿Qué significa My Hero Academia?

Boku no Hero Academia - Personajes (Foto: BONES)

My Hero Academia comenzó como una serie de manga escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi para la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, y una adaptación de anime producida por el estudio BONES (The Case Study of Vanitas, Blood Blockade Battlefront) comenzó a transmitirse en Japón en 2016.

Un avance de La próxima temporada 6 del programa dio un adelanto del arco de la "Guerra de liberación paranormal", que cubrirá el enfrentamiento entre los héroes de Japón y la organización de villanos, Paranormal Liberation Front.

Las temporadas anteriores de My Hero Academia están disponibles para transmisión en Funimation, Crunchyroll, Netflix y Hulu. Su próxima temporada 6 también está programada para salir al aire en otoño de 2022.

