Deku de My Hero Academia descubre el gran cambio de la Academia UA

Cuando la Clase 1-A finalmente persuadió a Deku para que regresara a casa en My Hero Academia, los fanáticos tuvieron su primer vistazo real a la Academia UA desde que la sociedad comenzó a desmoronarse en las páginas del manga. ¡Los cambios son asombrosos!

En el capítulo 322 del manga My Hero Academia, Iida, Bakugo y el resto de la Clase 1-A finalmente convencieron a Izuku de que era hora de dejar de correr y luchar juntos, en lugar de seguir luchando solos.

Dado que la historia ha seguido a Deku casi exclusivamente en capítulos recientes, ha pasado un tiempo desde que se mostró todo lo que sucede con la escuela. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles del capítulo 322, spoilers, imágenes y sitio para leer el manga creado por Kohei Horikoshi.

La Academia UA se transforma en fortaleza

La fortaleza UA de My Hero Academia (Foto: Shueisha)

Antes de irse, se estableció que las escuelas de héroes en todo Japón se convertirían en refugios designados, un lugar donde los civiles serían evacuados y que podría protegerse más fácilmente que una ciudad entera. Este fue el caso con la Academia UA donde estudia la Clase 1-A.

Si bien algunos civiles que han dado la espalda a la idea de los héroes se han negado, la mayoría de las personas se habían instalado en algunas de las escuelas de héroes más importantes junto con los estudiantes.

Se ha demostrado antes que las escuelas de héroes tienen defensas superiores para desalentar los ataques de los villanos, la magnitud de las estructuras en el Sistema de Seguridad de Emergencia de UA es increíblemente impresionante.

Las paredes de metal grueso ahora se elevan hacia el cielo, lo que hace que los ataques frontales desde el suelo sean irrelevantes. Lo que alguna vez fue un campus escolar relativamente acogedor, ahora se parece más a una prisión.

La Academia UA en el pasado (Foto: Studio BONES)

El cambio de la Academia UA también es un reconocimiento sutil de lo mal que se ha vuelto la situación con los villanos corriendo libres y los inocentes obligados a mantenerse encerrados por seguridad. Pero como dice Hanta Sero, "la pared gigante es solo la punta del iceberg".

Toru Hagakure (Invisible Girl) comienza a explicar que el sistema de la Academia UA es supuestamente capaz de combinarse con el del campus de Shiketsu High. Antes de poder decir más, miles de civiles enojados la interrumpen al presentarse en la entrada de UA.

Sin embargo, todavía no está claro qué significa exactamente "combinar" aquí. La implicación parece ser que estos sistemas de seguridad de emergencia no son solo masivos; son móviles y capaces de combinar el estilo Voltron: El defensor legendario de Netflix o Transformers.

También podría ser que los sistemas informáticos de ambas escuelas de My Hero Academia se puedan unir para operaciones de alta tecnología, aunque eso no sería tan loco como Hagakure afirma que es el sistema.

Los robots gigantes sin duda serían una gran cambio de lo que Boku no Hero Academia ha sido, pero recientemente My Hero Academia manga 321 tenía una página de inicio (no canónica) que mostraba a la Clase 1-A trabajando en un mecha gigante con forma de All Might , por lo que podría no ser tan descabellado como parece.

Así luce el GeoFront de Evangelion

También existe la posibilidad de que esta configuración defensiva en UA sea más parecida al Geofront de Evangelion, capaz de retraerse bajo tierra para mantener a los ocupantes seguros y los edificios sin daños.

Luego, las escuelas podrían conectarse bajo tierra, para facilitar la colaboración y / o evacuaciones masivas en caso de que se rompa una de ellas. Anteriormente, informamos que un fan de My Hero Academia logra recrear la Academia UA en Minecraft y la versión actual de la escuela se aleja de un edificio con miles de ventanas.

No importa cuál sea la habilidad de combinación secreta de la Academia UA, el hecho es que en poco menos de un año, este campus escolar expansivo y abierto se ha convertido en una fortaleza similar a una prisión.

Incluso para Deku, pocas cosas han llevado a casa lo lejos que ha caído el mundo que ver su antiguo hogar en esta forma, y parece haber tenido más que un pequeño impacto en su voluntad de cooperar. Si bien la fortaleza UA definitivamente se ve genial, los fanáticos de My Hero Academia esperan que no se quede así por mucho tiempo.

¿Dónde leer el manga My Hero Academia?

Puedes leer el manga en MANGA Plus o ver la serie de anime (cinco temporadas) desde la plataforma Crunchyroll. La franquicia estrenó su película 3 My Hero Academia: World Heroes Mission en cines japoneses y los primeros informes señalaron que ha sido un éxito en taquilla.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!