¿Deku cambia en My Hero Academia: World Heroes Mission?

My Hero Academia está en una breve pausa esta semana, pero eso no significa que el anime no esté en acción. Si te has mantenido al día con Izuku Midoriya (Deku), sabrás que el héroe acaba de llegar a la pantalla grande en Japón por tercera vez en la película My Hero Academia: World Heroes Mission.

La última película de la franquicia creada por Kohei Horikoshi está en cines, y en una conversación reciente, el actor de voz de Deku habló sobre su nueva versión del protagonista.

La conversación se desarrolló con la revista Highlight antes del lanzamiento de World Heroes Mission. Fue allí donde los actores de doblaje de Izuku, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki hablaron sobre este tercer largometraje.

Cuando se le preguntó sobre Izuku, la estrella Daiki Yamashita dijo que esta película quería darle al niño "más confianza en su condición de héroe". De igual forma, el creador de Boku no Hero, Kohei Horikoshi habla de su trabajo en la película y compartió estar agradecido con los fanáticos.

Deku en My Hero Academia: World Heroes Mission

(Foto: @heatinazuma) Arte de Deku en World Heroes Mission

Según el traductor de Twitter "shibuyasmash", Yamashita le dijo a la revista que esta película muestra cuán cercano se ha vuelto Izuku a la "imagen de un héroe que tenía en mente en la primera temporada" del anime Boku no Hero Academia; ahora disponible en Crunchyroll.

Continuando, el actor dijo que las dos primeras películas presentaban escenas en las que Izuku estaba totalmente perdido. Pero en esta nueva película, Izuku ha crecido lo suficiente como para "mantenerse fuerte todo el tiempo".

Obviamente, se espera este tipo de crecimiento dado el tiempo de Izuku en la escuela secundaria UA, por lo que es bueno verlo reflejado en World Heroes Mission. Deku puede tener inseguridades como cualquier otra persona, pero tiene menos dudas sobre su lugar como héroe.

Izuku ha aceptado el llamado de All Might para convertirse en el próximo gran héroe del mundo, por lo que Deku sabe que acobardarse ya no es una opción. Y en base a cómo termina la película 3 World Heroes Mission. Bueno, el niño no podría ser un mejor sucesor del Símbolo de la Paz.

¿Cuándo sale la nueva película de Boku no Hero?

En este punto, no se sabe cuándo hará su debut la película My Hero Academia: World Heroes Mission en Estados Unidos, México o más países. Únicamente se puede ver en cines de Japón. Sin embargo, La Verdad Noticias te actualizará las fechas en el futuro. La quinta temporada del anime continua con el arco My Villain Academia este otoño de 2021.

