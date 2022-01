Deemo Memorial Keys, la película de anime lanza nuevo tráiler y visual

Pony Canyon ha lanzado un nuevo tráiler de 90 segundos de la próxima película Deemo Memorial Keys, que se estrenará en Japón este febrero. El tráiler incluye nuevas imágenes y una vista previa del tema principal "nocturne" de Hinano Takashima.

También se lanzó una imagen clave dibujada por el diseñador de personajes de la película, Mebachi (diseñador de Love Live! Nijigasaki High School Idol Club). Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos cuáles son los 10 animes más esperados de 2022; desde Bleach, Chainsaw Man y Spy X Family y más.

¿Cuándo se estrena Deemo Memorial Keys?

La película de Deemo se estrena en Japón el 25 de febrero de 2022. También conocida como “Deemo Sakura Note – Anata no Kanadeta Oto ga, Ima mo Hibiku” se basa en el juego de ritmo móvil de Rayark, que se lanzó en 2013. La trama se describe como:

“La niña ha perdido la memoria. Deemo, un ser misterioso que toca el piano. Una historia, muy tierna, efímera y melancólica de amor, hilada por la niña y Deemo”. Recuerda que ya podemos ver el video behind-the-scenes de la película de anime Deemo.

¿Dónde puedo ver películas de anime?

Imagen: Signal.MD / Producción IG

Puedes ver películas de anime en plataformas de streaming como Netflix, Crunchyroll y Funimation. Algunos de los lanzamientos más populares de 2021 son Demon Slayer: Mugen Train, Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time y Sailor Moon Eternal.

El personal de la película de Deemo incluye a Junichi Fujisaku (director de BLOOD+) como director en jefe, Shuhei Matsushita (director asistente de YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of This World) como director, Yoshihiro Hiramine (director de Suzakinishi the Animation) como director asistente.

Naofumi Mishina (Fate / Grand Order LA PELÍCULA Divine Realm of the Round Table: Camelot Wandering; Agateram) como director 3D, y Yuki Kajiura (The Case Study of Vanitas) como compositor del tema musical. Signal.MD y Producción IG están a cargo de la producción de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Ayana Taketatsu como "La niña" Alice, Akari Nibu de Hinatazaka46 como la Dama enmascarada, Akari Kitou como Sania y Ayane Sakura como Rosalia. Las novedades de Deemo Memorial Keys se pueden ver desde el sitio de Pony Canyon.

