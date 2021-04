¿Debería el anime de Shingeki no Kyojin tener un final diferente al del manga?

Desde que el manga de Shingeki no Kyojin (Ataque de los Titanes) lanzó sus últimos capítulos de manga y luego agregó algunas páginas adicionales, los fanáticos han estado señalando la serie de Hajime Isayama como una obra “apresurada” en su final.

Otros fanáticos sienten que el final no consiguió “aterrizar” o responder a muchas preguntas. En el mejor de los casos, los giros finales en los personajes de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert fueron audaces y desafiantes.

Además, el conflicto final reveló toda la historia anterior de heroísmo frente a terribles probabilidades. Sin embargo, existe una petición de fanáticos que piden un final diferente en su anime “de ser posible”. ¡Advertencia! Los spoilers de Shingeki no Kyojin continúan en La Verdad Noticias.

Final de Eren Jaeger en Shingeki no Kyojin

(Foto: MAPPA) ¿Eren merecía la redención?

La decisión de Eren de dar rienda suelta a "The Rumbling" (El Retumbar) en el mundo sorprendió a los fanáticos de Shingeki no Kyojin, pero mantuvieron la esperanza de que al final hubiera algún tipo de redención. Sin embargo, el chico nunca reveló un "propósito superior" o un "plan más inteligente" detrás de su decisión genocida.

De hecho, el creador de Ataque a los Titanes obligó a los fanáticos ser testigos del verdadero horror del acto de Eren de primera mano. Algunos de los capítulos finales del manga Shingeki no Kyojin llevaron a los lectores a la perspectiva de los civiles atrapados en El Retumbar.

Isayama metió más drama con la revelación de que Eren había visto este futuro a través de sus conexiones con el Titan Fundador, e incluso conoció a algunas de sus víctimas específicas (como un niño pobre) sabiendo que los asesinaría poco tiempo después.

Como mente maestra, Eren fue responsable de la trágica muerte de Hange y desató un ejército completo de Titanes a lo largo de su cuerpo de Titán Fundador, en un intento genuino de matar a Levi, Mikasa, Armin y a todos sus compañeros de equipo sobrevivientes del Cuerpo de Inspección.

Al final, su amada se vio obligada a cortar su cabeza y matarlo. Sin embargo, donde el final de Shingeki no Kyojin realmente dio un giro fue en las secuelas de la muerte de Eren. El chico había alterado los recuerdos de Mikasa y Armin hasta después de su muerte, revelando solo entonces que su "verdadera intención" era convertir a sus amigos en héroes.

El protagonista deseaba obligar a la humanidad a abandonar su ciclo interminable de guerra, matanza y muerte. Pero al final, Eren posiblemente no logró nada de eso. Después de todo, aún sin el 80 por ciento de la humanidad, tan pronto como Jeager muere y la maldición de los Titanes desaparece del mundo, Marley inmediatamente apunta con armas a sus ciudadanos eldianos nuevamente.

Marley no confía en que los Eldianos ya no representen una amenaza como Titanes en Shingeki no Kyojin. Paradis Island y su facción militar Jaegeristas no confían en estar a salvo de ataques externos, y los Eldianos todavía no parecen capaces de vivir en paz e igualdad con el resto de los ciudadanos del mundo.

Mientras Armin e Historia Reiss forman una coalición diplomática de paz con sus compañeros sobrevivientes de "La batalla del cielo y la tierra", podría decirse que Mikasa se queda sola y destrozada, pasando sus días en la tumba de Eren.

Lo anterior, parece haber sido lo más problemático para los fanáticos, ya que se supone que la reencarnación está reservada para individuos iluminados o santos, en lugar de asesinos en masa. Según comentarios en la petición por un final diferente, Shingeki no Kyojin terminó “súper deprimente y de lo más confuso”.

Con solo unos pocos ajustes clave, el anime de Shingeki no Kyojin podría dejar a una audiencia más amplia de fanáticos en un lugar mucho mejor. Nada acerca de las audaces decisiones que tomó Isayama para Eren y The Rumbling tiene que suceder (y posiblemente no debería). Sin embargo, el resultado podría ofrecer un poco más de resultados y esperanza.

¿Qué sería diferente en el anime?

(Foto: Kodansha) Forma de Eren Jaeger como Titán Fundador en El Retumbar

Tal vez en el anime, se podría insinuar que existe la posibilidad de que los sobrevivientes de la humanidad construyan nuevos puentes de paz, o tal vez veamos que Armin y sus embajadores pacíficos marcan una diferencia perceptible para aliviar las tensiones mundiales y unir a los diferentes países.

Hay mucho más espacio en los minutos finales de un anime que en las páginas finales de un manga para expandir las ideas u ofrecer nuevas escenas pequeñas de desarrollo y conocimiento. Isayama y los equipos creativos de Kodansha tienen que escuchar las críticas retumbando en el fandom.

Dado que el anime y el manga son libres de ser diferentes en la forma en que cuentan la historia, parece que Shingeki no Kyojin se beneficiaría de esa licencia creativa para cambiar más que cualquier otra serie en la memoria. Sin embargo, la petición de fanáticos debe ser respetuosa y clara.

