Death Note: Hechos sobre L que tal vez no sabías

Ya seas Team Kira o Team L, Death Note es conocido por tener dos de los personajes más icónicos del anime. Una batalla de ingenio pone a estos dos uno contra el otro, mientras intentan tomar la delantera. Mirando a L, es un adicto al azúcar y un cerebro deductivo. L nació el 31 de octubre de 1979 en el manga y 1982 en el anime.

L es el mejor detective del mundo, pero oculta su identidad mientras trabaja en casos.

L se comunica con Watari (su asistente) y habla a través de él cuando se comunica con el público. L acepta el caso de Kira, pero finalmente es asesinado por Light el 5 de noviembre de 2004, en el manga y 2007 en el anime.

Esta lista contiene 10 datos sobre L que quizás no conozcas.

L sabe Capoeira

La capoeira es un arte marcial afrobrasileño que utiliza la danza y la música junto con el combate. La técnica fue desarrollada por esclavos africanos en Brasil durante el siglo XVI para ayudarlos a escapar de sus amos. En el episodio 18, Light y L se pelean mientras están esposados juntos.

Inicialmente, no había ninguna intención de que el estilo de lucha de L fuera Capoeira cuando el artista de manga Takeshi Obata dibujó originalmente la escena. Sin embargo, a Tsugumi Ohba, el escritor de Death Note, le gustó esta teoría lo suficiente como para declararla canon.

L es un hombre de cultura

¿Alguna vez te preguntaste sobre los orígenes de L? Dado que L creció en Wammy's House, un orfanato para superdotados, la pregunta es su lugar de nacimiento.

Wammy's House está en Winchester, Inglaterra e incluso produce sucesores de L. Ohba respondió a esta pregunta diciendo que L es una mezcla de japonés, inglés y ruso, así como francés o italiano.

Además de ser una mezcla de nacionalidades, L habla seis idiomas. Aunque no podemos verlo en el manga o anime, L habla con fluidez japonés, chino, inglés, ruso, francés y alemán.

Sucesores de primera generación

Los fanáticos del anime Death Note deben estar familiarizados con Near y Mello, los sucesores de L. Los dos residen en el orfanato de Watari. Sin embargo, estos no fueron los únicos sucesores de L ni fueron los primeros. En Death Note: Another Note, se menciona que L tuvo otros dos sucesores antes de Near y Mello.

El primer hijo, conocido como A, no pudo soportar la presión de ser el sucesor de L y se quitó la vida. El segundo, BB, abreviatura de Beyond Birthday, se convierte en un asesino en serie y se hace referencia en el episodio ocho cuando L está investigando a Naomi. La reconoce del caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. BB muere de un misterioso ataque al corazón en la prisión que se rumorea que es del Death Note de Light.

Otros alias de L

Para mantener su identidad oculta, L usa diferentes nombres para evitar ser escrito en un Death Note. Uno de estos nombres es Hideki Ryuga. L usa el nombre de un actor japonés, por lo que Light no lo reconoce cuando habla en la ceremonia de ingreso a la Universidad To-Oh. Otro alias que tiene L es durante la reunión del grupo de trabajo japonés. L pide a todos en el grupo de trabajo que se refieran a él como Ryuzaki.

En algunos casos fuera del caso de Kira, L usa Eraldo Coil, el nombre del segundo detective más famoso. Además, L también usa a Deneuve, el tercer detective más famoso. Tanto Coil como Deneuve no están presentes durante el anime.

Apellido de L

Light no logra descubrir el nombre de L y debe usar Rem, el Shinigami de Misa, para escribir el nombre de L en el Death Note. Como Rem es un Shinigami, puede ver el nombre completo y la esperanza de vida de L. Para salvar a Misa, Rem se sacrifica escribiendo el nombre de L en el Death Note. Misa también tuvo ojos de Shinigami durante la serie y una vez supo el nombre de L.

Cuando Misa se ve obligada a renunciar a su Death Note, sus ojos desaparecen con él.

Adicción al azúcar de L.

La dieta de L consiste principalmente en dulces azucarados, pero como resultado, no tiene sobrepeso. Se estima que pesa 5'10 y 110 libras. L afirma que esto se debe a su inmensa capacidad intelectual.

En el capítulo 38 del manga Death Note, L afirma que es fácil para él mantenerse delgado porque su cerebro consume todas las calorías de los dulces. En cuanto a las bebidas, se ve a L tomando café y té. En el perfil de L en el manga, dice que también tiene una colección de tazas de té.