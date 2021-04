Deadpool de Marvel continúa su crossover con All Might de My Hero Academia

Deadpool Samurai no solo se centró en Merc With A Mouth de Marvel obteniendo su propia serie de manga por primera vez, sino que brindó a los lectores un crossover inesperado que pone a Wade Wilson al lado del Símbolo de la Paz, All Might, dentro del universo de My Hero Academia.

Mientras el participante en el programa Weapon X intenta enredarse con el Mad Titan Thanos, está claro que Deadpool está recibiendo una gran ayuda del mentor de Midoriya Izuku, cuyos poderes aún están intactos durante esta última aparición en el manga de Marvel.

El usuario de Twitter "Aitai Ki Mochi" compartió esta versión traducida del último capítulo de Deadpool Samurai, que presenta a Wade formando equipo con All Might para luchar contra el maestro de la muerte en Thanos. La Verdad Noticias te deja parte de la publicación abajo:

Captura de pantalla: @aitaikimochi en Twitter

¿Por qué aparece All Might en Deadpool Samurai?

La aparición de All Might en la serie de manga, Deadpool Samurai, marca la primera vez que los mundos de Marvel y My Hero Academia se han cruzado, y ciertamente está justificado; ya que Wade Wilson se encuentra luchando contra el loco poder de Thanos.

Durante el último capítulo, Deadpool afirma hilarantemente que ha "secuestrado al creador Kohei Horikoshi y lo ha encerrado en un sótano" para que las cosas no se vuelvan demasiado locas en este crossover de anime durante siglos.

Deadpool nunca ha tenido miedo de romper la cuarta pared, ya sea dentro de las páginas de Marvel Comics o en sus apariciones interpretadas por el actor Ryan Reynolds en las películas live action. Puedes ver el manga Deadpool Samurái aquí.

La quinta temporada de My Hero Academia tiene tres episodios estrenados hasta ahora, y se centra en un ejercicio de entrenamiento que enfrenta a la Clase 1-A contra sus rivales en 1-B. Los fanáticos pueden ver el anime de forma legal en Crunchyroll.

