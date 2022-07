Dead by Daylight presenta su colaboración con Shingeki no Kyojin

Después de provocar por primera vez un crossover de Shingeki no Kyojin en mayo, los creadores de Dead by Daylight, Behavior Interactive, anunciaron esta semana el lanzamiento de no solo unas, sino 10 skins diferentes de Attack on Titan para que los jugadores las equipen.

La mayoría de ellos van a los Supervivientes con dos Asesinos diferentes que también obtienen sus propias máscaras respectivas. Se agregaron un par de amuletos al juego, así como cosméticos adicionales para aquellos que compran las máscaras o completan otras acciones, lo que eleva el número total de cosméticos de Attack on Titan a 15.

Cuando se anunció por primera vez el cruce entre la serie japonesa Attack on Titan y Dead by Daylight, se dijo que los sobrevivientes Dwight y Zarina, así como Killer The Oni, obtendrían sus propios skins. El arte conceptual fue todo lo que se mostró en ese momento, pero esta semana, podemos ver un avance que muestra las diversas skins con mayor detalle.

Los detalles completos de la colección y las máscaras y para qué personajes son, así como los amuletos y sus condiciones de desbloqueo se pueden ver a continuación:

Survivor Skins de Shingeki no Kyiojin

Dwight Fairfield - Uniforme de Eren

Yui Kimura - Uniforme de Mikasa

Jake Park - Uniforme de Levi's

Meg Thomas - El uniforme de Annie

Felix Richter - Uniforme de Armin

Kate Denson - Uniforme de Historia

Zarina Kassir - Uniforme de Hange

Ace Visconti - Uniforme de Kenny

Killer Skins

El Oni - Titán Acorazado

El Espíritu - Titán Martillo de Guerra

Charms

Amuleto del escudo del cuerpo de cadetes: iniciar sesión durante el lanzamiento de mitad de capítulo*

Amuleto del escudo del cuerpo del regimiento de exploradores: Desbloqueo de 3 atuendos de Shingeki no Kyojin

Amuleto del escudo del regimiento de la policía militar: Desbloqueo de 2 atuendos de Attack on Titan

Garrison Regiment Crest Charm: Desbloquear cualquier atuendo de Attack on Titan Survivor

Amuleto de titán de pared: Desbloquear cualquier atuendo de Asesino de Shingeki no Kyojin.

Shingeki no Kyojin llega a Dead by Daylight

Si bien todas las máscaras y amuletos se crearon pensando en Attack on Titan, Behavior llamó especialmente la atención sobre la máscara de The Oni, que incorpora algunos efectos y referencias únicos.

Te puede interesar: Shingeki no Kyojin encabeza el ranking de anime 2022

"Como el poder Blood Fury de The Oni presenta un efecto visual distintivo, el equipo se aseguró de que se mantuviera fiel al universo de Attack on Titan", decía el anuncio.

"En ese sentido, su cuerpo también está lleno de Thunder Spears destrozados, que, como saben los fanáticos, fue desarrollado para cambiar el rumbo contra el Armored Titan". En otras noticias, antes informamos que el escritor de Shingeki no Kyojin elogió el cambio del anime con Studio MAPPA.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!