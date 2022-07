¿De qué trata Boku no Pico?

Boku no Pico es uno de los animes más extraños jamás creados, y aunque solo contiene tres episodios, vale la pena ver analizar cada uno. Katsuyoshi Yatabe dirigió las OVAs, que produjo Natural High.

Es una obra que ha provocado muchos comentarios negativos, pero a muchas personas les sigue gustando explorar su contenido. A continuación, La Verdad Noticias te comparte de qué trata Boku no Pico, programa que no puede considerarse anime yaoi.

Te compartimos de qué trata Boku no Pico

Durante el primer episodio, Pico trabaja en el pub de su abuelo. Le gusta nadar, y Tamotsu convenció a Pico de que se disfrazara de niña cuando lo confundió con una niña mientras lo cortejaba.

Pico se cortó el cabello y huyó de casa ya que Tamotusu no definió la conexión. Pico conoce a Chico mientras nada en un arroyo. Ellos se hacen amigos. Chico llama a Pico "Oniichan", pero desarrollan una relación sexual apasionada.

En el segundo episodio de la animación japonesa, cuando comienza su conexión, conoces a la hermana mayor de Chico, Oneesan. Ella es la tutora de Chico y se hace cosas inapropiadas.

Los niños la espían con frecuencia, visten sus disfraces de cosplay y juegan con sus pertenencias sin permiso. Luego la separan de los dos niños debido a lo que presenció cuando regresó a casa.

En el último episodio, los dos chicos visitan la ciudad donde conocen a CoCo. Los tres crean una especie de conexión. Debido a un tropiezo en la relación, CoCo se aleja de Chico y Pico. Aún así, luego se reúnen con él en la Torre de Tokio, logrando su objetivo.

¿Cuántos años tiene el personaje de Boku no Pico?

Fotos: "Pico" de Boku no Pico

Pico tiene alrededor de 13 años de edad. Comienza como un joven acosado con frecuencia por su abuelo y ocasionalmente obligado a usar atuendos vergonzosos; es nuevo en el pueblo y tiene pocos conocidos. Hasta que conoce a Mokkun y se desarrolla cerca de él, pasa la mayor parte de su tiempo ayudando a su abuelo.

¿Dónde se puede ver el anime Boku no Pico?

El anime Boku no Pico se puede ver en páginas para adultos como HentaiLA.com y no desde YouTube debido al contenido sexual. Otra opción es escribir el nombre del anime desde el buscador de Google y elegir el sitio web de tu preferencia. Anteriormente, te compartimos todo sobre la letra del opening de Boku no Pico.

