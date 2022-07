David Madden es el nuevo Jefe de Entretenimiento en Wattpad WEBTOON Studios

Mediante un comunicado de prensa, Wattpad WEBTOON Studios, el brazo editorial y de entretenimiento global impulsado por fanáticos para WEBTOON y Wattpad, anunció el nombramiento del productor de cine y televisión ganador del premio Emmy, David Madden, como Jefe de Entretenimiento Global.

Madden ha ocupado cargos ejecutivos en algunas de las empresas de entretenimiento más importantes del mundo, los cuales incluyen Presidente de Programación y Canales de Entretenimiento en AMC Networks, Presidente de Fox Television Studios y Presidente de Entretenimiento de Fox Broadcasting Company.

Más recientemente, Madden fue presidente de Televisión para Berlanti Productions, donde supervisó todo el desarrollo y la producción de los proyectos televisivos del afamado productor Greg Berlanti. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre la renuncia de Colin Decker como CEO de Crunchyroll.

Madden desarrolló los programas ganadores del premio Emmy, The Americans y The Shield para FX y ha supervisado otras producciones galardonadas como Better Call Saul, The Walking Dead (AMC), Empire, Brooklyn 99, Grease: Live (Fox) y más.

También se ha desempeñado como productor ejecutivo en series importantes como The Flight Attendant (HBO Max), You (Netflix), All American: Homecoming, Superman & Lois y Kung Fu (The CW). Además, Madden fue premiado con un Emmy por su trabajo como productor ejecutivo en la película de HBO de 2004 Something the Lord Made.

Madden reportará a Aron Levitz, presidente de Wattpad WEBTOON Studios, y supervisará el desarrollo, la producción y las ventas de los ascendentes negocios globales de televisión, cine y animación de la compañía.

“David entendió instantáneamente nuestra visión de transformar el entretenimiento escuchando a los fanáticos”, dijo Aron Levitz, presidente de Wattpad WEBTOON Studios.

“David ha dado forma a proyectos exitosos en todos los géneros, y su experiencia y pericia son insuperables. Es el complemento perfecto para Wattpad WEBTOON Studios y estamos encantados de que se una a nuestro equipo a medida que traemos a los creadores de cómics y novelistas web más grandes del mundo a nuevas audiencias”.

Por su parte, David Madden agregó: “Cuando buscas a los colaboradores más emocionantes de la industria, quieres tener la capacidad de brindarles material apasionante, y esta compañía ofrece una verdadera mina de oro de grandes historias”, dijo.

“Wattpad WEBTOON Studios reúne fandoms globales enormes, conocimientos respaldados por datos y algunos de los nombres más importantes en cómics y novelas web. Estoy encantado de unirme a un estudio global innovador para ayudar a engrandecer una nueva generación de voces creativas, contar historias realmente originales y producir éxitos mundiales”.

Wattpad WEBTOON Studios continúa aumentando su presencia en Hollywood y los mercados de entretenimiento internacionales, con más de 100 proyectos en desarrollo o producción en todo el mundo.

También tiene un número creciente de éxitos en las pantallas y asociaciones recientes con ViacomCBS International Studios, Fremantle, Leone Film Group, Vertigo Entertainment de Roy Lee, Constantin Film y muchos más. En otras noticias, te recordamos que Crunchyroll y WEBTOON continúan colaborando en producciones de anime.

