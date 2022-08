Dandadan tendría anime con WIT Studio, los animadores de Shingeki no Kyojin

El portal Areajugones informó que la obra Dandadan del autor Yukinobu Tatsu, es una de las series de manga más populares para leer actualmente en español. La aplicación MANGA Plus publica la serie y recientemente se habla de un proyecto de anime con WIT Studio. Sigue leyendo La Verdad Noticias para más detalles.

WIT es el estudio responsable de animar SPY x FAMILY y las primeras tres temporadas de Shingeki no Kyojin. El anime Dandadan es uno de los proyectos más esperados por los fanáticos y gracias a “cierto rumor” esto podría ser una realidad.

¿Dandadan tendrá anime con WIT Studio?

Imagen: Jump Comics / Dandadan de Yukinobu Tatsu

Todavía no tenemos confirmación de una animación japonesa para Dandadan. Sin embargo, “hace unas horas la cuenta de Shonen Jump News informó a sus seguidores de algo bastante sospechoso que llamó la atención de los fanáticos”.

Resulta que WIT comenzó a seguir al mangaka Yukinobu Tatsu en Twitter. Esta noticia podría significar que el anime de Dandadan ya está en producción y que será con el mismo estudio responsable de Attack on Titan, Ranking of Kings, entre otras series más.

¿Piensas que WIT está trabajando en el anime de Dandadan? Muchos piensan que aún es pronto para esta posibilidad, ya que la obra de Yukinobu tiene alrededor de 70 capítulos publicados; suma que podría ser demasiado pequeña para una serie.

Sinopsis de Dandadan

MANGA Plus describe el manga como tal: “Takakura es un joven amante de lo oculto que no cree en fantasmas, mientras que su amiga, Ayase, no cree en los alienígenas, pero juntos se toparán con un misterio que desafiará todas sus creencias y convenciones. ¡¡Comienza una historia adolescente terrorífica!!”

Finalmente, te compartimos que Studio WIT celebró su décimo aniversario en 2022. Ahora es uno de los estudios de animación japonesa más populares del momento, llevando proyectos de anime junto con Netflix y más empresas de streaming.

