Dance Dance Danseur revela estrenar su anime en abril

Se ha anunciado una ventana de estreno en abril para la adaptación al anime de Dance Dance Danseur. También se lanzaron un avance y una nueva imagen, mientras que Daiki Yamashita se reveló como la voz del protagonista Junpei Murao.

Los créditos del personal recientemente anunciados incluyen a Hisatoshi Shimizu (director de The Gymnastics Samurai) como asistente de dirección, Hajime Ootani (director del Pretty Boy Detective Club) como directora de ballet, Mari Fujino (Sonny Boy) como directora de arte.

Kana Tanabe (RE-MAIN) como colorista y diseñadora, Madoka Yagi (fotografía ZOMBIE LAND SAGA REVENGE) como directora de fotografía, y MICHIRU (JORAN The Princess of Snow and Blood) como compositora musical. El estudio de animación MAPPA se encarga de producir la adaptación de anime.

¿Cuándo sale el anime Dance Dance Danseur?

Aún no tenemos fecha de lanzamiento exacta, pero un nuevo teaser PV confirmó que su estreno será en abril de 2022. Mientras tanto, Hitomi Hasegawa (Twittering Birds Never Fly – The Clouds Gather director de animación), Masahiko Komino (Battle in 5 Seconds After Meeting) y Hiromi Kuroiwa (Hypnosis Mic: Division Rap Battle: Rhyme Anima) son los directores de animación en jefe.

Takeshi Kuwahara (El director de animación en jefe de Mr Love: Queen's Choice) y Atsushi Ogasawara (El director de animación de Idaten Deities Know Only Peace) son los directores de animación del ballet.

Anteriormente se anunció a Munehisa Sakai (ZOMBIE LAND SAGA REVENGE) como director, Yoshimi Narita (I-Chu) como compositor de la serie y Hasegawa como diseñador de personajes. La Verdad Noticias compartió recientemente los animes que llegan a los Jueves de Doblaje de Funimation en febrero.

¿Cuál es el anime de ballet por MAPPA?

Foto: Studio MAPPA

El anime de ballet animado por MAPPA (mismo estudio que adaptó series como Jujutsu Kaisen, Attack on Titan The Final Season y Chainsaw Man) es Dance Dance Danseur. Se trata de un manga creado por George Asakura.

La historia sigue a Junpei, quien ha estado interesado en el ballet desde la infancia pero retoma el Jeet Kune Do después de la muerte de su padre para ser más "masculino". Un día, la estudiante transferida Miyako Godai, cuya madre dirige un estudio de ballet, aparece ante Junpei. Al darse cuenta del interés del niño por el baile al que había renunciado, lo invita al mundo del ballet.

La publicación del manga comenzó en 2015 y tiene 22 volúmenes tankoubon a diciembre de 2021. Puedes visitar el sitio web oficial de Dance Dance Danseur para más infromación. Otros animes similares de baile para ver son Princess Tutu y Ballroom e Youkoso.

