Dance Dance Danseur lanza tráiler y revela estrenar el 8 de abril

Se lanzó un nuevo avance visual y PV clave para el próximo anime Dance Dance Danseur y se transmitirá en abril (temporada de anime primavera 2022). Crunchyroll obtuvo la licencia de la serie y la transmitirá a medida que se estrene.

Daiki Yamashita da voz al protagonista principal Junpei Murao, Kouki Uchiyama interpreta a Ruou Mori, mientras que Kaede Hondo le da voz a Miyako Godai. La Verdad Noticias te recuerda que Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan The Final Season, Yuri On Ice, Chainsaw Man) estará a cargo de la producción de animación.

Munehisa Sakai (ZOMBIE LAND SAGA REVENGE) es el director de la serie, Yoshimi Narita (I-Chu) es el guionista de la serie y Hitomi Hasegawa es la directora de animación y diseñadora de personajes. Dance Dance Danseur revela estrenar su anime el 8 de abril de 2022.

Nuevo visual de Dance Dance Danseur por Studio MAPPA

La adaptación al anime está basada en el manga del mismo nombre de George Asakura. El manga de 2015 se serializó por primera vez en Weekly Big Comic Spirits de Shogakukan y ha publicado 22 volúmenes tankoubon hasta el momento.

Crunchyroll describe el anime de Dance Dance Danseur como:

“'Danseur noble, un bailarín de ballet calificado para bailar el papel del príncipe. El estudiante de segundo año de secundaria, Junpei Murao, estaba fascinado por el ballet cuando era niño, pero dejó de bailar después de la muerte de su padre, ya que tenía que convertirse en un hombre. Sin embargo, un día, una hermosa estudiante transferida llamada Godai Miyako aparece ante él”.

“Miyako se da cuenta del amor de Junpei por el ballet y lo invita a bailar con ella. Junto con el primo de Miyako, Mori Ruou, comienza su carrera como bailarín de ballet de pleno derecho, con el objetivo de convertirse en el mejor bailarín del mundo: ¡el noble Danseur! Solo aquellos que han sacrificado todo pueden permanecer en el hermoso y duro mundo del ballet clásico”.

“¡¿Cuál será el destino de un principiante total como Junpei?!”

Para más información puedes seguir a Dance Dance Danseur Official Twitter. El programa de MAPPA es uno de los más esperados por la comunidad del anime y promete centrarse en el ballet, uno de los deportes de Artes Escénicas más bellos del mundo.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!