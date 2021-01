DanMachi anuncia la cuarta temporada del anime pero, ¡hasta 2022! (VÍDEO)

Durante el GA Fes 2021 de la editorial GA Bunko se reveló que el anime de DanMachi, conocido también como ‘Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, tendrá una cuarta temporada, sin embargo esta llegará a las pantallas hasta 2022.

La cuarta temporada del anime de DanMachi ha sido programada para estrenarse en 2022.

El anuncio de la cuarta temporada del anime adaptando la serie de novelas ligeras de DanMachi vino acompañado de un tráiler subtitulado en inglés que fue publicado en la página oficial de YouTube de Warner Bros Japón.

Dan Machi comenzó originalmente como una novela ligera de fantasía creada por Fujino Omori en 2012 que fue publicada como una novela con ilustraciones de Suzuhito Yasuda en 2013 siendo adaptada posteriormente al anime por J.C.Staff en 2015, 2019 y 2020 con la cuarta temporada programada para 2022.

El tercer OVA del anime de DanMachi

Junto al anuncio de la cuarta temporada del anime de DanMachi se reveló un vídeo e imágenes del tercer OVA de la serie titulado ‘Is it Wrong to Crave Hot Spring in Orario -God of the Hot Spring Forever-’ el cual llegará a las pantallas de Japón el próximo 28 de abril.

Es así que la franquicia de DanMachi prepara grandes cosas para el anime como la cuarta temporada y el tercer OVA. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los estrenos de esta popular serie para traerte lo más reciente.

