DanMachi Temporada 4 programada para estrenar en julio

La cuarta temporada de DanMachi (Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka) está programada para estrenarse el 22 de julio de 2022. El equipo de producción de anime compartió una nueva imagen clave y un tráiler de PV en su página de Twitter.

El tráiler muestra lo más destacado de las temporadas anteriores del anime en previsión de la próxima cuarta temporada. También revelaron los artistas que cantarán los temas de apertura y cierre de la cuarta temporada:

La banda japonesa “Sajou no Hana” interpreta la canción de apertura “Tento”.

Saori Hayami interpreta el tema final “Guide”.

DanMachi Temporada 4 adaptará “The Labyrinth Arc” de la serie original de novelas ligeras de Fujino Omori. Su estreno de verano se confirmó por primera vez en marzo de 2022. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el tráiler, nuevo visual y más detalles que debes saber.

El personal de voz y producción de temporadas anteriores regresa al trabajo en la cuarta temporada. Hideki Tachibana (The Honor at Magic High School) dirige la serie, mientras que Fujino Omori y Hideki Shirane (The Duke of Death and His Maid) escriben el guión.

Shigeki Kimoto (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? III, DanMachi Temporada 3) es el diseñador de personajes principal, Jin Aketagawa (Mushoku Tensei) es el director de sonido y Keiji Inai (Maxed Out My Level) es el compositor de música. JC Staff está a cargo de la producción de animación.

DanMachi se basa en la serie de novelas ligeras del mismo nombre, escrita por Omori e ilustrada por Suzuhito Yasuda. Se publicó por primera vez el 15 de enero de 2013 y hasta el momento se han publicado 17 volúmenes físicos. Yen Press publica el manga y las novelas ligeras de la serie en inglés.

Sentai Filmworks ha licenciado y lanzado todas las temporadas anteriores de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? en Norte América. Crunchyroll transmite el anime DanMachi y lo describe como tal:

Visual de DanMachi Temporada 4 (Fuente: @danmachi_anime Twitter)

“DanMachi se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas”.

“¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!”

