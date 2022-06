DanMachi Temporada 4 presenta sus temas musicales en nuevo tráiler

Se lanzó un nuevo tráiler de la temporada 4 de DanMachi: Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon, que brinda a los fanáticos una mirada más cercana a las aventuras que les esperan a Bell Cranel y sus amigos en el siguiente nivel de El laberinto de Orario.

DanMachi Temporada 4 se centrará principalmente en los eventos de los volúmenes 12-14 de la serie original de novelas ligeras del mismo nombre. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo tráiler:

El avance fue lanzado en el canal oficial de Youtube de Warner Bros. Japón, muestra a Bell y los otros miembros de la Familia Hestia enfrentándose a muchos monstruos viciosos dentro del laberinto.

Junto con escenas de intensa acción, el tráiler también presenta un encuentro alegre entre Bell y una sirena, que puede terminar convirtiéndose en una aliada importante en la próxima etapa del viaje de Bell.

La temporada 4 de DanMachi todavía está programada para estrenarse en Japón el 22 de julio. Al igual que las tres temporadas anteriores, será producida por JC Staff y contará con el regreso de varios miembros clave del personal:

Hideki Tachibana como director.

Shigeki Kimoto como diseñador de personajes.

Hideki Shirane como supervisor de guión.

Visual de DanMachi Temporada 4

Fujino Omori, el autor de las novelas ligeras originales de DanMachi, se unirá formalmente al personal del anime para la nueva temporada, trabajando junto a Shirane como supervisora de guiones adicional. El elenco de voces de la serie también repetirá sus papeles, incluido Yoshitsugu Matsuoka, la voz del protagonista principal de la serie, Bell Cranel.

El grupo "sajou no hana" también regresará para interpretar el nuevo tema de apertura del anime, "Tento". El tema final de la temporada, "Guide", será interpretado por el cantante y actor de voz Saori Hayami, quien también protagoniza el programa como el personaje de Ryuu Lion, una camarera de un pub popular dentro de Orario.

DanMachi está ambientado en un mundo donde los aventureros unen sus fuerzas en grupos llamados "Familias" y juran lealtad a un dios en particular. Sirven a sus dioses aventurándose en las profundidades de una mazmorra subterránea debajo de la ciudad de Orario, enfrentándose a los peligros que les esperan allí y haciéndose más fuertes en el proceso.

Aquellos que quieran ponerse al día con el anime pueden ver las 2 temporadas anteriores de DanMachi en Crunchyroll, o las tres temporadas en Hulu y HIDIVE. La película de DanMachi de 2019, Arrow of the Orion, está disponible para transmitir exclusivamente en HIDIVE.

