DanMachi Temporada 4 lanza nuevo póster y tráiler

La temporada 4 de DanMachi (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka) ha lanzado un nuevo tráiler y póster del anime. A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos todas las actualizaciones que debes saber.

La tercera temporada de la serie original de novelas ligeras de Fujino Omori y Suzuhito Yasuda convertida en anime terminó su carrera cuando 2020 llegó a su fin, y anunció en enero del año pasado que regresaría con una nueva temporada en 2022.

Desafortunadamente, aún no ha habido actualizaciones importantes sobre cómo avanzaba la nueva temporada, pero un año después se ha revelado el mejor vistazo a los nuevos episodios hasta ahora. Todo fue confirmado por el Twitter oficial del anime.

¿Cuándo sale la temporada 4 de DanMachi?

La temporada 4 de Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka, está programada para estrenar en algún momento de este año 2022. Para celebrar ha debutado un nuevo tráiler y póster de lo que denomina el Labyrinth Arc del anime.

Bell Cranel y su Familia se enfrentarán a un nuevo y misterioso desafío laberíntico, y habrá algunos aliados especiales que los acompañarán en la aventura. Puedes ver el nuevo tráiler y póster (subtitulado en inglés) de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? gracias al canal oficial de Warner Bros Japan Anime en YouTube.

Elenco y trama de Dan Machi Temporada 4

Foto: JC Staff / Estreno de la temporada 4 en 2022

Hideki Tachibana regresará a la serie para dirigir la temporada 4 de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? para el personal de JC Staff. Shigeki Kimoto regresará para manejar los diseños de personajes, Keiji Inai regresará para componer la música y Hideki Shirane regresará para supervisar los guiones.

Cambiando las cosas para esta temporada, el escritor de la serie original Fujino Omori se unirá al equipo para supervisar los guiones de los nuevos episodios también. Si querías ponerte al día con el anime antes de que llegue la nueva temporada, ahora puedes encontrar las tres temporadas en streaming de DanMachi anime con Crunchyroll.

La serie se describe oficialmente como tal: "Un encuentro fatídico: ¡de eso se trata la aventura! Esta comedia intenta responder a la pregunta de su título mientras un joven aventurero, bendecido por la pequeña Diosa Hestia, busca impresionar a la chica perfecta en una mazmorra. lleno de bestias míticas". En otras noticias, Temporada 2 de Muv-Luv Alternative comenzará en otoño de 2022.

En otras noticias, Temporada 2 de Muv-Luv Alternative comenzará en otoño de 2022.