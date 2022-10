Daki llega como nuevo DLC a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

El paquete de personajes Daki para Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ya está disponible para su compra. También se lanzó un avance de introducción que presenta al demonio de Upper Rank luchando contra Nezuko.

El DLC de $4.99 permite jugar a Daki en modo Versus e incluye fotos de perfil y citas del personaje. La antagonista de Entertainment District Arc también está disponible como parte del pase de personaje de $24.99.

El hermano de Daki, Gyutaro, se lanzará el 31 de noviembre de 2022, según la tienda de Nintendo Japón. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo avance de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppūtan y más detalles del videojuego:

Daki DLC en Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, desarrollado por CyberConnect 2, se lanzó para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y Steam en octubre de 2021, y en Switch en junio de este año. El juego de lucha en 3D ha recibido varios personajes DLC gratuitos y de pago después del lanzamiento.

Te puede interesar: Videojuego de Kimetsu no Yaiba lanza DLC de Tengen Uzui

Sinopsis de Kimetsu no Yaiba

Imagen: Ufotable / Demon Slayer Temporada 2

Crunchyroll describe el anime Demon Slayer como tal:

“Estamos en la era Taisho de Japón. Tanjiro, un joven que se gana la vida vendiendo carbón, descubre un día que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de la masacre, ha sufrido una transformación en demonio”.

“Destrozado por los acontecimientos Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para poder devolver a su hermana a la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia”. Actualmente, Demon Slayer tiene programado estrenar su tercera temporada de anime en 2023.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram