Daft Punk y su trayectoria en el mundo del anime

Daft Punk, el dúo de músicos franceses con cascos de robots y los principales creadores de éxitos electrónicos, anunciaron que se habían separado. El grupo había estado en pausa, por lo que se sentía más como la preparación para un nuevo álbum de regreso.

Su separación representa el final de una era para un grupo cuyo lanzamiento más reciente y, en última instancia, final, Random Access Memories de 2013, obtuvo el Grammy al Álbum del Año. Pero, ¿recuerdas su influencia en el mundo del anime? En La Verdad Noticias te compartimos más detalles.

Hay mucho que celebrar y reconocer en los 28 años de carrera de Daft Punk. Pero lo que siempre llamó la atención de muchos fanáticos, fue que su lanzamiento más interesante e influyente no es un concierto o un álbum: es un anime llamado Interstella 5555. Este puede que no sea el trabajo más reconocible del dúo, pero es glorioso.

¿Qué es Interstella 5555 de Daft Punk?

Interstella 5555 es un compañero del álbum Discovery de Daft Punk, el segundo disco del dúo y su gran éxito. Lanzado en 2001, Discovery incluye muchas de las canciones por las que el dúo sigue siendo más conocido, como "One More Time", "Harder Better Faster Stronger" y "Digital Love".

En la Francia natal de Daft Punk, Discovery fue triple platino. En los Estados Unidos, se convirtió en oro, con "Harder Better Faster Stronger" en particular encontrando una nueva vida casi una década después, cortesía de la interpolación de Kanye West en su éxito "Stronger".

Interstella 5555 - Daft Punk

La película de anime, que dura alrededor de una hora, fue dirigida por Leiji Matsumoto, el creador de manga clásico de mediados de la década de 1970 como Galaxy Express 999 y Space Battleship Yamato , ambos informados por la ciencia ficción de los años 60 y 70 y el sueño de viaje espacial.

Matsumoto creó inicialmente las diferentes partes de Interstella 5555 como videos musicales separados, cada uno con una canción diferente del álbum. Pero una vez ensamblados, esos videos crearon un todo general, algo más mágico que la suma de sus muy buenas partes.

Historia de Interstella 5555

En otra galaxia, una banda de pop compuesta en su totalidad por personas azules con cabello rubio es perseguida por fuerzas alienígenas y secuestrada de su planeta natal. El líder de estos tipos malos los obliga a actuar ante una audiencia fanática del estadio y producir más discos de éxito, de hecho, 5.555 de ellos.

De alguna manera, esto ayudará al malo a gobernar el universo. Una vez que la banda se da cuenta de esto, los miembros pueden luchar contra sus captores y liberarse. Luego, al final del anime, descubrimos que todo esto fue el sueño de un joven fanático de Daft Punk.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!