DOTA: Dragon's Blood estrenará su segunda temporada de anime en 2022

Netflix se asoció con Valve para ayudar a producir una nueva serie de anime basada en el mundo del popular juego en línea DOTA 2. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las actualizaciones de la segunda temporada.

Animado por Studio MIR, el mismo estudio detrás de esfuerzos como The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender y The Witcher: Nightmare of the Wolf, la primera temporada de DOTA Dragon's Blood hizo su debut a principios de esta primavera y fue un éxito no solo entre los fanáticos de los juegos originales, sino también entre los fanáticos de las series de anime.

Así que no fue una sorpresa ver que Dragon's Blood confirma segunda temporada de anime en Netflix, poco después de que la primera temporada hiciera su debut. Puedes ver el primer teaser de la segunda temporada abajo:

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Dota?

La temporada 2 de Dota: Dragon's Blood confirmó que se estrenará en Netflix en enero de 2022. El Libro 2 ha sido bastante reservado en cuanto a lo que los fanáticos pueden esperar ver de la nueva temporada. Pero con su primer avance, el gigante de streaming está preparando el estado de ánimo para lo que vendrá iniciando el próximo año.

Ashley Edward Miller (X-Men: First Class, Thor y Black Sails) se desempeñó como productor junto a Ryu Ki Hyun como coproductor ejecutivo de la primera temporada. Actualmente, no está claro si han regresado o no para la segunda temporada. En otras noticias, antes informamos sobre las series de anime que llegarán a Netflix en noviembre de 2021.

¿Cuántos episodios tiene DOTA Dragon's Blood?

DOTA: Dragon's Blood (Foto: Netflix)

La primera temporada tuvo 8 episodios animados por Studio MIR y este regresaría una vez más para la temporada 2. Tomando en cuenta el éxito de su Libro 1, el siguiente también mostraría un número similar de episodios.

Las posibles adiciones al elenco nuevas y recurrentes, aún se mantienen en secreto al momento de escribir este artículo. Si querías ponerte al día con la serie antes del debut de la segunda temporada, actualmente puedes encontrar DOTA Dragon's Blood (Dota: Sangre de dragón) ahora en Netflix.

