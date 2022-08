Cyberpunk: Edgerunners lanza un sangriento tráiler del anime

Cyberpunk: Edgerunners recibió un nuevo tráiler "NSFW" de dos minutos que muestra mucha acción y violencia exageradas, así como breves fragmentos del contenido sexual del programa. También se revelaron una nueva imagen clave y una fecha de estreno para el 13 de septiembre.

El anime basado en el juego Cyberpunk 2077 se transmitirá en Netflix con 10 episodios. El anime trata sobre un niño de la calle que intenta sobrevivir en Night City, una ciudad del futuro obsesionada con la tecnología y la modificación del cuerpo.

Teniendo todo que perder, se mantiene con vida convirtiéndose en un edgerunner, un forajido mercenario también conocido como “cyberpunk”. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo y sangriento avance de la animación japonesa:

Tráiler NSFW de Cyberpunk: Edgerunners

El personal incluye a Hiroyuki Imaishi (Promare, Kill la Kill, Gurren Lagann) como director, Masahiko Otsuka (Promare, Gurren Lagann) como asistente de dirección, Yoh Yoshinari (director de BNA: Brand New Animal y Little Witch Academia) y Yuuto Kaneko (director de animación de BNA: Brand New Animal) como diseñadores de personajes. Trigger es la productora de animación.

El resto del personal incluye a Yoshiki Usa (Working Buddies!, productor creativo de SSSS.DYNAZENON) como compositor de la serie, Usa y Otsuka como guionistas, y Akira Yamaoka (serie de videojuegos de Silent Hill) como compositor de música.

El director de desarrollo comercial de Cyberpunk 2077, Rafał Jaki, es el showrunner y productor ejecutivo. Anteriormente, Cyberpunk: Edgerunners confirmó su fecha de estreno en Netflix para el 13 de septiembre de 2022.

Mientras tanto, el elenco incluye a KENN como David, Aoi Yuuki como Lucy, Hiroki Touchi como Maine, Michiko Kaiden como Dorio, Takako Honda como Kiwi, Wataru Takagi como Pilar, Tomoyo Kurosawa como Rebecca, Kazuhiko Inoue como Faraday, Yurika Hino como Gloria y Kenjiro Tsuda como Ripperdoc.

Acerca del videojuego Cyberpunk

Visual del anime "Cyberpunk: Edgerunners"

Cyberpunk comenzó como un juego de rol de mesa desarrollado por Mike Pondsmith, y la primera edición del juego se lanzó en 1988. Las ediciones posteriores tituladas Cyberpunk 2020, Cyberpunk V3.0 y Cyberpunk Red se lanzaron en 1990, 2005 y 2020 respectivamente.

En diciembre de 2020, el desarrollador de The Witcher 3, CD Projekt Red, lanzó su juego de rol de mundo abierto en primera persona Cyberpunk 2077, que se anunció en 2012, después de varios retrasos. CD Projekt Red también está involucrado en la producción de Cyberpunk: Edgerunners.

