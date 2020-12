Cultura Japonesa: Una breve guía sobre los tipos de fideos

La cultura japonesa cuenta con una gran gastronomía que incluye toda una serie de platillos preparados con fideos. Esta variedad puede resultar algo intimidante para los turistas o aquellos interesados en explorar el sabor nipon por lo que aquí tenemos una breve guía básica para los no iniciados en el tema.

Comencemos con el fideo más popular e icónico de la cultura japonesa: el Ramen. Este fideo de trigo se caracteriza por su forma delgada y por ser servido en un caldo de carne o pescado junto a otros ingredientes como carne cortada, huevo cocido y vegetales.

Sigamos con el Udon, estos fideos son mucho más gruesos que los de ramen y también son preparados con trigo. El udon es una parte fundamental de varios platillos de la cultura japonesa ya que puede comerse caliente o frío además de contar con una gran variedad alrededor de Japón lo que lo hace una opción igual de popular que el ramen.

Más fideos icónicos de la cultura japonesa

A diferencia del Udon y el Ramen los fideos Soba no se basan en el trigo sino que su principal ingrediente es el alforfón (buckwheat) lo cual es una ventaja para aquellos que no pueden consumir gluten pues muchas variedades usadas en la cultura japonesa no lo contienen. Estos delgados fideos se comen ya sea con una sopa o una salsa.

Fideos Soba.

Fideos Yakisoba.

El Yakisoba no debe ser confundido con el soba ya que sí proviene del trigo además de que por lo general se consume frito acompañado de una variedad de ingredientes que le dan distintos sabores. Es así que concluimos esta breve pero útil guía de fideos nipones para aquellos interesados en adentrarse a la cultura japonesa y lo que su gastronomía tiene para ofrecer. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de Japón para traerte lo más reciente.

