¿Cuántos episodios tiene el anime Yofukashi no Uta?

Yofukashi no Uta (Call of the Night) ha iniciado su debut completo en el anime como parte del calendario de anime del verano de 2022, y el anime ha revelado cuántos episodios se quedará.

Si bien la lista de nuevos lanzamientos de anime del verano de 2022 ha estado repleta en su mayoría con una serie de importantes franquicias que regresan para nuevos episodios, también hay muchas adaptaciones de anime notables y originales que se estrenarán en las próximas semanas.

Uno de los debuts más intrigantes ha sido el de la serie de vampiros original de Kotoyama, y ahora los fanáticos tienen una idea de cuánto durará su debut. La Verdad Noticias informó antes los primeros detalles del anime Yofukashi no Uta.

¿Cuántos episodios tiene Call of the Night anime?

Call of the Night ha causado una gran impresión por sí mismo con su primer episodio del verano hasta el momento, y ahora se revela que la salida de debut de la serie se mantendrá durante 13 episodios en total.

Incluido en dos lanzamientos de medios domésticos de Blu-ray y DVD en el extranjero, el debut del anime tendrá una duración completa durante el verano. Esto significa que los fanáticos tendrán mucho que esperar como el dúo principal detrás del oscuro romance gótico a medida que florece durante el resto del verano.

Dirigida por Tomoyuki Itamura para Liden Films, Call of the Night está protagonizada por Gen Sato como Kо Yamori, Sora Amamiya como Nazuna Nanakusa, Yumiri Hanamori como Akira Asai, Haruka Tomatsu como Seri Kikyo, Eri Kitamura como Nico Hirata, Shizuka Itou como Kabura Honda, Naomi Ozora como Midori Kohakobe y Azumi Waki como Hatsuka Suzushiro.

Visual del anime Yofukashi no Uta (Linden Films)

Si querías ver Yofukashi no Uta mientras transmite nuevos episodios para el verano, ahora puedes encontrarlo transmitiendo exclusivamente con HIDIVE. Describen de la serie como tal:

"Atormentado por el insomnio y la pasión por los viajes, Ko Yamori es conducido a las calles iluminadas por la luna todas las noches en una búsqueda sin rumbo de algo que parece no poder nombrar. Su ritual nocturno está marcado por una introspección sin propósito, hasta que conoce a Nazuna, que podría ser solo un ¡Vampiro!”

Te puede interesar: Los 10 animes más esperados del verano de 2022

“El nuevo compañero de Ko podría ofrecerle regalos oscuros y la inmortalidad de un vampiro. Pero hay condiciones que deben cumplirse antes de que Ko pueda hundir sus dientes en el vampirismo, y tendrá que descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar para satisfacer sus deseos. antes de que pueda escuchar la Llamada de la Noche!"

Yofukashi no Uta es una de las animaciones japonesas de la temporada de verano de 2022. También puedes encontrar otros lanzamiento de temporada en la plataforma Crunchyroll, el gigante global de anime ahora fusionado con Funimation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!