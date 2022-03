¿Cuántos episodios tiene Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2?

Inicialmente retrasada desde octubre de 2021, la segunda temporada de Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero) finalmente está a punto de emitirse. Han pasado casi tres años desde el final de la primera temporada, por lo que decir que estamos emocionados es quedarse corto.

Una de las preguntas más importantes para los fanáticos es ¿cuántos episodios tendrá la temporada 2 de The Rising of the Shield Hero? La primera temporada se desarrolló durante dos cursos consecutivos, más de la mitad del año, lo que ayudó a cimentar su base de fanáticos y brindar un viaje épico sin interrupciones a mitad de temporada.

¿La temporada 2 recibirá el mismo tratamiento o los fanáticos tendrán que prepararse para una aventura más corta con Naofumi, Raphtalia y Filo? Gracias al sitio oficial del anime ahora sabemos el total de episodios en la temporada 2 y que la tercera temporada ya ha sido confirmada.

Total episodios Tate no Yuusha no Nariagari 2

Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 tendrá un total de 13 episodios. Una de las principales razones por las que la gente cree que la segunda temporada solo puede ser de un solo curso se debe al anuncio conjunto de las temporadas 2 y 3.

Con la temporada 3 ya confirmada, algunos fanáticos creen que tanto el 2 como el 3 serán de un solo curso en lugar de la temporada 1 dividida en 2 partes. La primera temporada cubrió aproximadamente los primeros cinco volúmenes de la novela ligera.

El siguiente arco de la historia es el arco de la tortuga espiritual, que abarca alrededor de dos volúmenes y ocupa un lugar destacado en las imágenes de The Rising of the Shield Hero Temporada 2.

Promocional de Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2

No hay problema con respecto a la cantidad de material de origen para The Rising of the Shield Hero. Hay más de 20 novelas ligeras en total, excluyendo spin-offs. Dado que la temporada 3 se anunció al mismo tiempo, podemos esperar que la temporada siga bastante rápido después de que se emita la temporada 2.

Se confirma que la segunda temporada de The Rising of the Shield Hero se estrenará el 6 de abril. Kana Hanazawa se une al elenco en la segunda temporada como Ost Hourai. Kinema Citrus regresa para dirigir la producción de animación de la segunda temporada, con la asistencia de DR Movie.

El personal de producción principal incluye a Masato Jinbo (Chaos;Child) como director, Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars) como guionista, Masahiro Suwa (Chaika the Coffin Princess) como diseñador de personajes y Kevin Penkin (Tower of God) como compositor. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Tate no Yuusha no Nariagari en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!