¿Cuántos episodios tendrá Bleach: Thousand-Year Blood War?

El anime Bleach: Thousand-Year Blood War es uno de los más esperados por los fans, por lo que muchos se han preguntado cuántos capítulo tendrá esta esperada saga.

No obstante, su estreno ha sido bastante errático. Casi hasta el último momento no hemos sabido dónde podríamos verla, la campaña de marketing ha sido algo exigua y el primer episodio se filtró horas antes de su estreno oficial. Las cosas, siendo realistas, no le han ido demasiado bien. Esto, no obstante, parece haber cambiado durante la última hora.

Cuántos episodios tendrá el anime de Bleach: Thousand-Year Blood War

Ahora que la serie ya se ha estrenado, la corriente de opinión está empezando a cambiar. Y es por eso mismo que muchos amantes del anime se están formulando una pregunta muy concreta: ¿Cuántos episodios tendrá Bleach: Thousand-Year Blood War, la nueva temporada basada en el manga de Tite Kubo?

Por el momento no hay ninguna información oficial verificada, pero diversas filtraciones señalan que tendrá 52 episodios. Esto lo expuso hace muy poco el filtrador oecuf.xyz, uno de los más reputados en el sector del anime.

Asimismo, teniendo en cuenta la extensión del arco final de Bleach, los nuevos personajes que aparecerán y las subtramas incrustadas dentro del argumento principal, tiene bastante sentido que sea una serie larga. De otra forma se quedarían muchas en el tintero, aunque tampoco se ha confirmado que vayan a llegar hasta el final.

Sea como fuere, sería raro, así que lo más normal es que Bleach: Thousand-Year Blood War abarque hasta el final del propio manga.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!