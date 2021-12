¿Cuánto tiempo más durará el manga My Hero Academia?

La mejor pregunta sobre el manga My Hero Academia es, ¿cuánto tiempo puede durar? Los fanáticos están una vez más angustiados por esa pregunta, luego del clímax del último arco del manga.

El héroe número uno de Estados Unidos, Star and Stripe, vino para ayudar a defender a Japón del villano definitivo que es la fusión de Tomura Shigaraki y su mentor All For One. Esa batalla fundamental ha dejado a la serie en una especie de encrucijada.

Los fanáticos ahora se preguntan si seguirá un arco de relleno, ¡o tal vez la batalla final! En La Verdad Noticias te compartimos toda la información que debes saber y también te recordamos que puedes ponerte al día con el manga de My Hero Academia en MANGA Plus. ¡Advertencia! Hablaremos de spoilers a continuación.

¿Cuándo va a terminar Boku no Hero?

Foto: Shueisha - My Hero Academia

Todavía tendremos mucha historia de My Hero Academia (manga y anime) durante 2022 y probablemente para más de 2 años en adelante. El anime adaptó hasta el inicio de la Guerra contra el Frente de Liberación Paranormal y ahora se prepara para lanzar su sexta temporada con estudio BONES.

Se reveló que la peculiaridad divina de Star and Stripe de New Order había sido uno de los objetivos clave de All For One para su plan maestro de dominación mundial, que permitiría al villano reescribir la realidad misma.

A pesar de que AFO Shigaraki finalmente tomó la delantera y arrebató la peculiaridad del Nuevo Orden de Star and Stripe, la heroína estadounidense logró cambiar las tornas en sus últimos momentos.

Una regla de reescritura de New Order lo convirtió en el veneno definitivo para un ser como All For One, lo que provocó la guerra contra las otras peculiaridades que el archivillano había robado y acumulado durante décadas.

Al final, la batalla fue un punto muerto: Star y Stripe murieron, pero New Order fue retirado del tablero por completo, y AFO Shigaraki se quedó sin energía y necesitando descanso adicional para su impulso de poder (aproximadamente una semana más).

Entonces, ¿a dónde van las cosas desde aquí? En Reddit, las encuestas de fanáticos de Boku no Hero parecen indicar que los fanáticos quieren que el creador Kohei Horikoshi ralentice un poco el ritmo de la historia.

Eso puede parecer un freno duro en este punto, ya que muchos de los personajes principales (Izuku Midoriya, All Might, All For One, Tomura Shigaraki, Bakugo, Dabi, Endeavour, Shoto Todoroki) han sido potenciados (o abajo) a niveles equilibrados, y colocados en el tablero de ajedrez para enfrentarse en la última pelea final.

Y si has estado siguiendo los temas más profundos y los arcos de personajes de My Hero Academia, de hecho parece que nos estamos acercando al final. ... ¿O somos nosotros? Otros fanáticos, como el que comenzó este hilo épico de Twitter arriba, señalan la gran cantidad de subtramas colgantes, arcos de personajes, misterios y pequeños pasos logísticos antes de que se pueda librar la batalla final.

¿Qué pasa en el manga My Hero Academia 2021?

Es muy cierto que el manga de My Hero Academia podría entrar directamente en un gran arco de batalla final desde aquí. Los siguientes capítulos simplemente tienen que retomar una semana después, cuando AFO Shigaraki emerge de su proceso de curación / aumento de poder, listo para luchar con cualquier peculiaridad que le quede.

Si bien el hilo anterior hace algunos buenos puntos sobre cómo aún podríamos ver material de relleno como cómo la Clase 1-A / League of Villains se adapta y arma para la batalla final, pero, de nuevo, ese tipo de información no tiene por qué ser explicado de forma lineal.

Kohei Horikoshi se ha basado repetidamente en la técnica narrativa de apartarse de una pelea o batalla actual para revelar antecedentes y / o información contextual sobre la pelea o sus luchadores, a través de flashbacks.

La serie podría comenzar fácilmente su batalla final y pasar un largo tramo de capítulos progresando lentamente en la acción principal mientras la rellena con relleno de fondo. Cuando llegue el final, un manga de Shonen reemplazará a My Hero Academia como uno de los más populares en la revista Shonen Jump.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!