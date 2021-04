¿Cuánto mide Rengoku de Kimetsu no Yaiba?

Rengoku Kyojuro es conocido como el Pilar o Hashira de la Llama en el anime de Kimetsu no Yaiba. Los poderes de Kyojuro están ligados a la Respiración de las Llamas que se heredaron por generaciones en su familia.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers serios sobre un personaje de Demon Slayer. Te recomendamos primero ver la temporada 1 de la serie de anime (26 episodios) y la película Mugen Ressha-hen (El tren infinito) donde Kyojuro es un personaje secundario importante.

El Pilar de la Llama falleció al final de la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen. El Hashira se enfrentó al demonio Akaza quien lo superó en fuerza, pero Kyojuro rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Aquí te compartimos curiosidades que debes saber.

Altura de Rengoku Kyojuro en Kimetsu no Yaiba

Rengoku Kyojuro mide 1,77 cm, su cumpleaños es el 20 de mayo y falleció a los 20 años de edad. Su familia está conformada por su padre Shinjuro (vivo), su madre Ruka (fallecida) y su hermano menor Senjuro (vivo). Él y Senjuro heredaron el color de cabello de su padre, siendo un amarillo brillante con mechas rojas.

Kyojuro debutó por primera vez en el capítulo 44 del manga original y en el episodio 21 del anime producido por estudio Ufotable en 2019. La película de anime Mugen Train, permitió que el Hashira se luciera en combate con sus 9 técnicas de respiración.

3 mejores frases del Hashira de la Llama

(Foto: Ufotable) Algunas de las mejores frases de Kyojuro

“¡Y tú eres diferente a mí, Senjuro! Tienes un hermano mayor. Y él cree en su hermano menor. No importa qué camino tomes, ¡serás una persona maravillosa! Con una pasión ardiente en tu corazón. ¡Hazlo lo mejor que puedas! ¡Haz lo mejor para vivir!”, dijo Pilar de la Llama a su hermano menor.

Kyojuro hablando con Tanjiro Kamado: “Si dominas tu respiración serás capaz de hacer muchas cosas, no es como si pudieras hacerlo todo, pero definitivamente puedes volverte mas fuerte comparado a como eras el día anterior”.

“Vive con orgullo. Si te vence tu debilidad, calienta tu corazón, aprieta los dientes y sigue adelante. Aunque tu cobardía te frene, eso no detendrá el paso del tiempo; todos llegaremos a nuestro fin tarde o temprano, no te sientas triste por ello”, frase de Rengoku Kyojuro al final de Kimetsu no Yaiba: Tren del Infinito.

