¿Cuánto falta para la temporada 6 de My Hero Academia Parte 2?

La temporada 6 de My Hero Academia ha llegado al final de su primer arco, ya que la guerra total entre héroes y villanos llegó a un final sangriento. Sin embargo, como muestra claramente la vista previa de la segunda mitad de la temporada 6 de MHA, la "victoria" que lograron los héroes en la batalla puede no ser tan completa como esperaban.

El nuevo tráiler muestra que muchos héroes están muertos, mutilados o desanimados, mientras que la ciudadanía japonesa parece estar al borde de perder la fe en todo el sistema pro-héroe. ¡ADVERTENCIA DE SPOILERS!

My Hero Academia Temporada 6 Parte 2

La temporada 6 de My Hero Academia regresa el 7 de enero de 2023. Esta parte 2 comenzará como el Episodio 14, "Infierno infernal", donde Izuku Midoriya, Bakugo y Endeavor, todavía están en estado crítico.

El área de la ciudad de Jaku (y más allá) sigue siendo escombros, y gran parte de la ciudad se desintegró por completo por el toque de descomposición de Shigaraki.

Los héroes de nivel B y C que todavía están de pie están luchando para buscar y salvar a los sobrevivientes, pero otros momentos en la vista previa también muestran claramente que algunos héroes parecen estar teniendo un momento de posible desilusión con los tiempos oscuros que ahora enfrentan.

Entonces, a pesar de que los héroes detuvieron al ejército de villanos y detuvieron a algunos enemigos clave (Dr. Garaki, Machia, otros lugartenientes), el daño causado a la sociedad en su conjunto puede marcar esta última como una gran victoria para los villanos.

¿Cuántas temporadas va a tener My Hero Academia?

Imagen: Segunda parte de My Hero Academia Temporada 4

Todavía no se sabe cuántas temporadas tendrá el anime Boku no Hero Academia, basado en el manga escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi. Hasta el momento tenemos un total de seis temporadas confirmadas.

La ronda final de la Temporada 6 Parte 1 de MHA vio a los héroes recibir grandes golpes, tanto física como emocional y espiritualmente. Machia, y su batallón de High-End Nomu se apresuraron a ayudar al líder herido de los villanos, Tomura Shigaraki, quien estaba tan cerca de la muerte que su maestro, All For One, tomó el control de su cuerpo.

Cuando All For One reunió a sus Nomus, el psicópata Dabi de League of Villains se reveló como Toya Todoroki, el primer hijo del héroe número 1 Endeavour y hermano de Shoto Todoroki.

Dabi usó su secreto como medio para lanzar un video de propaganda que "exponía" a los héroes profesionales como hipócritas inmorales, lo que ayudó tanto a crear villanos como a detenerlos. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime My Hero Academia Temporada 6 desde Crunchyroll.

