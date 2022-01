¿Cuántas temporadas tiene One-Punch Man?

El anime de One Punch Man es una adaptación de la serie web cómic original de ONE y el manga ilustrado por Yusuke Murata. Las plataformas de streaming Netflix y Crunchyroll han sido el hogar de la serie. Pero, ¿cuántas temporadas tiene One Punch Man?

Hasta ahora ha habido dos temporadas de One-Punch Man. Cada temporada se ha dividido en 12 episodios. Hubo una larga espera de cuatro años entre el lanzamiento de las temporadas uno y dos, con el lanzamiento de la serie en 2015 y el aterrizaje de seguimiento en 2019.

Recientemente, informamos que el manga de One Punch Man alcanza un nuevo hito en ventas. Los fanáticos pueden comprar los volúmenes originales de One Punch Man desde el sitio web de VIZ Media.

¿Hay una temporada 3 de One Punch Man?

Como sabemos, hubo una brecha de 4 años entre la temporada 1 y la temporada 2 de OPM. Por lo tanto, según la brecha de la temporada anterior y la exageración de la serie de anime japonesa One-Punch Man en Netflix, podemos esperar que la temporada 3 se anuncie en el verano de 2022.

La próxima temporada de la serie estaba a punto de comenzar en 2021, pero como sabemos debido a que la pandemia mundial causada por el COVID-19 ha retrasado todas las producciones, lo mismo ha afectado la producción de la temporada 3 de One Punch Man. Pero estamos seguros de que obtendrá la temporada 3 muy pronto en 2022.

Para aquellos que desean saber cuántas temporadas tiene One Punch Man, deben saber que se han estrenado 2 temporadas. Hay posibilidades de una tercera y hasta cuarta temporada gracias a la serie de manga que sigue en publicación.

Al momento de redactar este artículo, Saitama se enfrentará a Dios en One Punch Man Capítulo 156, según varias predicciones de fanáticos en Reddit. Compartiremos todos los detalles de la temporada 3 de One Punch Man en el futuro, así que si estás esperando la pelea de Saitama y Garou, sigue visitando nuestro sitio web de La Verdad Noticias.

