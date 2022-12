¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia en Netflix?

Hasta hace algunos meses, las primeras dos temporadas de My Hero Academia estaban disponibles en el catálogo de Netflix, sin embargo, en México ya no se puede ver desde la plataforma de streaming.

Esta sigue disponible solo en las versiones de Netflix de Hong Kong, India y Japón. Mientras que en Reino Unido solo cuenta con la primera temporada. Por suerte, hay un truco con el que podrías ver My Hero Academia en la plataforma desde México con tu suscripción.

Lo que debes hacer es conseguir una aplicación de VPN, es una aplicación que te ayuda a conectarte por medio de Internet a las regiones de otros países y así ver el catálogo que tiene Netflix en otros países, así podrías ver este anime si accedes a la región de Japón o India. Pero recuerda antes haber iniciado tu sesión en la plataforma.

¿Cuántas películas de My Hero Academia hay en Netflix?

De igual forma, la segunda película llamada My Hero Academia: Heroes Rising, que se estrenó en el 2020 y se sitúa temporalmente después del arco “Meta Liberation Army” del manga creado por Kōhei Horikoshi, estaba disponible en Netflix, pero igual que el anime no está en México.

Así que para verla, tendrás que realizar el procedimiento que te contamos arriba. Sin embargo, Netflix no es la única plataforma con contenido de anime.

También puedes ver algunas de las tres películas de My Hero Academia en Amazon Prime Video y Apple TV. Al igual que en las páginas de anime gratuitas como Jkanime o Animeflv.

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia en 2022?

Temporadas de My Hero Academia.

Hasta el momento, el anime de My Hero Academia cuenta con un total de 6 temporadas, la última sigue en emisión y podrás verla toda en la plataforma Crunchyroll. Aquí en La Verdad Noticias te contamos cuántos episodios tiene la primera temporada de este anime.

Lo que te ahorraría tener que realizar todo el procedimiento para cambiar de región en Netflix. Te recordamos que en Crunchyroll puedes ver todo el anime que quieras de forma legal que apoya a los creadores de anime de Japón.

