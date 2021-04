¿Cuántas temporadas de Nanatsu no Taizai hay en Netflix?

¿Quién diría que entregarse a los siete pecados capitales sería tan divertido? No, no estamos hablando de codicia, ira y pereza, ¡estamos hablando de Ban, Meliodas y King del anime Nanatsu no Taizai!

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, desde que The Seven Deadly Sins llegó al mundo del anime shonen, ha sido adorada por muchos, y ahora que está en Netflix, todos pueden disfrutar de este popular anime.

Nanatsu no Taizai cuenta con 4 temporadas en Netflix

Nanatsu no Taizai cuenta con 4 temporadas en Netflix.

Actualmente, Netflix tiene cuatro temporadas del anime disponibles para ver, así como la película The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky, lo que significa que todos pueden estar al tanto del programa antes de que la plataforma de transmisión lance la quinta temporada.

¡Sí, es cierto! La serie se renovó para otra temporada a principios de este año y los fanáticos de Ban podrán ver al semental de pelo blanco una vez más. Sin embargo, no hay noticias sobre cuándo se lanzará la quinta temporada en la plataforma de streaming.

Basándonos en sus lanzamientos anteriores, podemos predecir que el programa estará disponible en Netflix, más adelante este mismo año. ¿Pondrías a Nanatsu no Taizai entre tus animes favoritos? ¡Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios!

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.