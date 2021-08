¿Cuántas temporadas de Haikyuu hay y en cuál orden verlas?

Haikyuu es un manga escrito e ilustrado por Haruichi Furudate y serializado en Weekly Shonen Jump. Su adaptación de anime fue producida por Production IG , y ha sido licenciada por Crunchyroll en Latinoamérica.

El manga de Haikyuu publicado en MANGA Plus, llegó a su fin con el capítulo 402. Una de las mejores cosas que hizo fue completar un arco final que envió la serie varios años hacia el futuro. La Verdad Noticias te recomienda siempre leer series de manga desde sus fuentes oficiales y así apoyar el trabajo de creadores como Haruichi Furudate.

¿Cuántas temporadas de Haikyuu hay?

Haikyuu temporadas y orden para verlas

Actualmente, hay cuatro temporadas de Haikyuu transmitidas en páginas para ver anime online como Crunchyroll y Netflix. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de tu región. El único país con todas las temporadas del anime disponibles en Netflix es Japón.

¿Cómo ver correctamente Haikyuu en orden?

El orden para ver el anime de Production IG es siguiendo las temporadas por su año de lanzamiento. La primera temporada del año 2014 tuvo 25 episodios, seguida de la temporada 2 en el año 2015 con otros 25 episodios.

La tercera temporada, Karasuno vs Shiratorizawa, estrenó 10 episodios en el año 2016. La cuarta temporada, Haikyuu!! To The Top, se dividió en 2 partes y tuvo un total de 25 episodios. La segunda mitad de la temporada 4 presentó uno de los juegos más difíciles de Karasuno en el anime hasta la fecha. Te compartimos una lista con el orden abajo:

Haikyuu!! - Temporada 1 (2014) Haikyuu!! - Temporada 2 (2015) Haikyuu!! - Temporada 3 (2016) Haikyuu!! To The Top - Temporada 4 Parte 1 (2020) Haikyuu!! To The Top - Temporada 4 Parte 2 (2020)

Las temporadas de Haikyuu están dentro de las mejores series de anime que nunca se emitieron en televisión. Sin embargo, el crecimiento de las plataformas de streaming permite que fanáticos de todo el mundo disfruten los programas con subtítulos o doblajes en diferentes idiomas.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.