¿Cuándo y dónde leer el manga My Hero Academia Capítulo 370?

El Capítulo 370 del popular manga japonés My Hero Academia saldrá pronto, conoce más sobre la fecha de lanzamiento, la hora, los spoilers, el escaneo sin procesar y dónde leerlo aquí.

El capítulo 369 del manga “My Extended Life” dejó a los fanáticos al límite con las increíbles escenas de acción. Si también estás siguiendo el manga de Kohei Horikoshi y estás entusiasmado con el capítulo 370, has venido al lugar correcto.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el próximo capítulo de este manga, incluidos los spoilers. De igual forma, La Verdad Noticias te recuerda que el anime My Hero Academia finalmente estrenó su sexta temporada en la plataforma Crunchyroll.

My Hero Academia Capítulo 370 fecha de estreno

My Hero Academia Capítulo 370 saldrá el 23 de octubre.

La fecha de lanzamiento del popular manga My Hero Academia Capítulo 370 es el 23 de octubre de 2022. La serie se retrasó una semana, así que los fanáticos deberán esperar un poco más para conocer las filtraciones.

Puedes leer legalmente el manga MHA gratis y en español desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha. Sin embargo, los capítulos más recientes están disponibles por tiempo limitado.

Spoilers de Boku no Hero Academia 370

El escaneo sin procesar del Capítulo 370 de My Hero Academia saldrá el 18 de octubre de 2022. Deku podría alcanzar su punto de ruptura en el próximo capítulo ya que gastó demasiado One For All durante la batalla, y luego ocurrirá algo que permitirá AFO para dar rienda suelta a todas sus peculiaridades.

Dadas las Nueve luces que aparecieron detrás de All For One al final del último capítulo cuando comenzó a entrar en pánico, no creemos completamente que esto sea un paralelo a las luces de One For All, incluso si imitan esas luces en la forma en que lo hacen.

Estas luces pueden simbolizar a los Compañeros que AFO ha perdido. Es posible que le haya dicho a Shuichi que sus acciones hasta este punto han dictado si gana o pierde, y después de observar a Spinner, es posible que AFO cambie las cosas la serie My Hero Academia.

