¿Cuándo y a qué hora ver el Episodio 1037 de One Piece?

Kinemon y Momonosuke pasan por una emotiva separación de caminos. Mientras tanto, Luffy le informa a Momonosuke que volverá por ellos. Aquí están todos los detalles del Episodio 1037 de One Piece titulado “¡Cree en Luffy! ¡Comienza el contraataque de la Alianza!”

Fecha de estreno Episodio 1037 de One Piece

La fecha de lanzamiento del Episodio 1037 de One Piece en México es el sábado 22 de octubre de 2022. En Japón, el episodio se transmitirá a las 9:30 am JST el domingo 23 de octubre. Para los espectadores internacionales, Crunchyroll está transmitiendo simultáneamente la serie:

7:30 pm en México, Colombia, y Perú del sábado 22 de octubre.

2:30 am en España del domingo 22 de octubre.

8:30 pm en Estados Unidos del sábado 22 de octubre.

Te puede interesar: Eiichiro Oda habla sobre el final de One Piece

Dónde ver One Piece

Imagen: One Piece Episodio 1036 / Toei Animation.

One Piece se transmite en el servicio Crunchyroll. Los episodios anteriores están en Hulu. Mientras tanto, el doblaje en español está en Crunchyroll y One Piece (algunos episodios). A continuación, La Verdad Noticias te comparte un resumen del Episodio 1036 del anime One Piece que salió el 16 de octubre:

El anuncio de Bao Huang afecta la moral de los aliados de Luffy. Chopper comienza a llorar y se pregunta qué deberían hacer ahora. Además, Onigashima finalmente está sobre el continente de Wano.

Por otra parte, Briscola se siente mejor después de comerse un dango de Speed. Izo, Kawamatsu y Sanji continúan derrotando a los enemigos en su camino. En el Performance Floor, Perospero comienza otra ronda de sus dulces flechas.

Antes de que Queen ataque a Chopper, Sanji aparece y patea a Queen. Queen comienza a girar, desviando las flechas de caramelo y enviando a Perospero lejos.

Sanji deja a Zoro con Chopper. Se prepara para luchar contra Queen. Mientras tanto, Kinemon está gravemente herido por el ataque de Kaido. Sin embargo, sigue defendiendo. Piensa en todo lo que él y Momonosuke han pasado.

Kinemon comienza a toser más sangre, pero sabe que Momonosuke necesita mantenerse con vida. Por otro lado, Kaido le dice a Kinemon que muera como un samurái.

Mientras huye, Momonosuke piensa en Kinemon. Momonosuke saca a relucir una pequeña Mary. Oye la voz de Luffy y hace un anuncio a través de Mary.

Les dice a todos que Luffy está vivo. Además, Luffy le dijo que regresaría. Luffy también le dijo que definitivamente derrotaría a Kaido. Momonosuke luego implora a todos que sigan luchando. Hasta aquí la información del anime One Piece.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram