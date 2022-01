¿Cuándo se estrenará One Punch Man temporada 3?

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de One Punch Man?

One-Punch Man es una fantástica serie de anime de superhéroes con elementos de parodia, por lo que no es de extrañar que los fanáticos de todo el mundo pregunten por One Punch Man temporada 3.

La serie de anime conocida como “Wanpanman” en japonés, está basada en un exitoso manga. La Verdad Noticias te recuerda que el manga está escrito por ONE, pero el mangaka Yusuke Murata dibuja el manga. El protagonista principal de esta serie de anime es Saitama.

La historia trata sobre Saitama, quien se ha entrenado a sí mismo a niveles sobrehumanos. Gracias a eso, sufre un dilema existencial: se volvió demasiado poderoso para obtener alegría de sus peleas. Hace un tiempo, el artista de One Punch Man rinde homenaje al anime con asombroso cortometraje; lo que recordó la esperada tercera temporada.

¿Cuándo sale One Punch Man temporada 3?

Imagen: Saitama, protagonista de One-Punch Man

La tercera temporada de One Punch Man aún no se ha confirmado oficialmente, por lo que no hay fecha de lanzamiento de esta serie de anime. Sin embargo, deberíamos recibir algunas noticias sobre la tercera temporada de One Punch Man en 2022.

La fecha de lanzamiento más temprana es que One Punch Man temporada 3 se estrenará en 2022 (octubre). En promedio, una serie de un curso tarda de uno a dos años en tener una nueva temporada. Es por eso que 2022 o principios de 2023 como fecha de lanzamiento suena bastante bien.

La razón por la que la tercera temporada de One Punch Man está tardando un poco más es simple. No había material de origen para una tercera temporada hasta hace poco. También esperamos que cualquier estudio que trabaje en la temporada 3 mejore la animación y la calidad general de la adaptación al anime para la próxima temporada.

¿Dónde ver la temporada 2 de One Punch Man?

Puedes ver las dos temporadas del anime One Punch Man en Netflix y Crunchyroll. Ambas plataformas de streaming tienen el programa en su idioma original japonés y con subtítulos en español, al igual que su doblaje en español latino.

