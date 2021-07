¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Baki Son of Ogre en Netflix?

Si pensabas que las temporadas anteriores después del hijo de Yujiro Hanma fueron una locura, aún no has visto nada, ya que el próximo capítulo de Baki Son of Ogre ha lanzado un nuevo tráiler y póster que les da a los fanáticos un vistazo a los eventos futuros que son casi imposibles de creer.

Con el siguiente capítulo de la historia de Baki viéndolo luchar contra personajes como una mantis religiosa gigante y la leyenda del boxeo Mike Tyson, está claro que el hijo de Yujiro tendrá bastantes batallas monumentales que esperar en el anime mientras se acerca a su objetivo de vencer a su padre.

Con las temporadas anteriores dando a los fanáticos del anime algunas de las peleas más brutales en el medio, se espera ver más locuras cuando llegue la próxima temporada 4 del anime. El anime Record of Ragnarok fue lo más cercano a un programa de peleas, pero los fanáticos esperan la temporada 4 de Baki con emoción.

¿De qué trató Baki temporada 3?

Foto: Baki anime en Netflix

La temporada 3 de Baki: The Grappler, que se estrenó en Netflix, presentó al protagonista de la serie de batallas locas formando equipo con su padre para derrotar a varios combatientes en un torneo que enfrentó a los luchadores de Japón contra sus contrapartes en China.

Tras la conclusión de este arco, Baki se encontró prometiendo una vez más derrotar a su padre, el Ogro llamado Yujiro Hanma, y asumir el papel del hombre más fuerte del mundo. La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de la temporada 4 a continuación.

¿Cuándo sale Baki Son of Ogre?

La temporada 4 Son of Ogre se estrenará en algún momento de 2021. El anime aún no confirmó una fecha de estreno concreta, pero reveló que se estrenará en la plataforma de Netflix.

El estudio de animación TMS Entertainment compartió el nuevo tráiler de Baki Son of Ogre, que mostró a la descendencia de Yujiro intentando vencer a su padre mientras luchó contra insectos gigantes y prisioneros que regresan en la popular serie de anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!