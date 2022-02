¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Jujutsu-Kaisen?

Jujutsu Kaisen ahora tiene una segunda temporada en proceso, lo que significa que la pregunta principal es ¿cuándo podremos ver los nuevos episodios en acción? Aquí en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles.

Tras el increíble éxito de la temporada debut del anime y el éxito teatral de la película precuela, el estudio de animación Studio MAPPA anunció oficialmente que ahora están planeando una nueva temporada del anime para su lanzamiento el próximo año.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Jujutsu Kaisen?

Imagen: Studio MAPPA / Jujutsu-Kaisen de Gege Akutami

MAPPA anuncia Jujutsu Kaisen Temporada 2 como estreno de 2023. El anime aún tiene que confirmar muchos detalles concretos sobre qué esperar de los nuevos episodios. 2023 está muy lejos del momento de escribir este artículo, pero también podría no ser una espera tan mala si todo sale bien.

Fuera de la confirmación del estudio y los probables regresos del elenco, todavía quedan muchas cosas en el aire sobre su personal de producción y su posible lanzamiento. Eso significa que lo mejor que podemos hacer es tratar de averiguar cuándo llegarán los nuevos episodios.

En términos de la ventana de lanzamiento general, Jujutsu-Kaisen hizo su debut por primera vez en el calendario de anime de otoño de 2020. Si bien la mitad de invierno de 2021 es mucho más memorable gracias al arco del evento de buena voluntad de Kioto, si este calendario sigue siendo el mismo, es probable que no veamos la tercera temporada hasta el otoño de 2023.

Podría ser un estreno del verano de 2023, pero el invierno podría ser una ilusión. Este es especialmente el caso cuando se considera la carga de trabajo masiva de MAPPA que incluye la serie aún en proceso como Attack on Titan: Final Season Part 2.

¿Qué animes produce Studio MAPPA?

Además del anime Attack on Titan The Final Season y Jujutsu-Kaiseb. MAPPA está produciendo las series de Chainsaw Man, Dance Dancer Danseur y Hell's Paradise: Jigokuraku. También tienen películas en proceso para Zombie Land Saga y Yuri On Ice.

