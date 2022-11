¿Cuándo se estrena el anime Megami no Café Terrace?

El anime harem Megami no Café Terrace (The Café Terrace And Its Goddesses), una adaptación del manga de Kouji Seo, se estrenará en algún momento de abril de 2023. Se ha lanzado un avance que presenta a sus personajes y sus diseños.

Se revela que el elenco principal de The Café Terrace And Its Goddesses incluye a Masaaki Mizunaka como Hayoto Kusukabe, Azumi Waki como Shiragiku Ono, Aya Yamane como Riho Tsukishima, Sayumi Suzushiro como Ami Tsuruga y Asami Seto como Akane Hououji.

Mientras tanto, el personal principal de la animación japonesa incluye a Satoshi Kuwabara (The Quintessential Quintuplets Temporada 1, Adachi and Shimamura) como director, Keiichirou Oochi (The Quintessential Quintuplets) como compositor y guionista de la serie.

Masatsune Noguchi (diseñador de personajes original de The Genie Family 2020) como diseñador de personajes, y Shuu Kanematsu (Dynamic Chord) y Miki Sakurai (Machikado Mazoku) como compositores musicales. Tezuka Productions es la productora de animación.

El manga Megami no Café Terrace comenzó en 2021 y tiene siete volúmenes tankoubon a partir de septiembre de 2022. Está serializado en la revista Weekly Shonen de Kodansha y publicado bajo el sello Kodansha Comics.

Visual del anime "Megami no Café Terrace"

Sinopsis: Hayato Kasukabe ha sido aceptado en la Universidad de Tokio en su primer intento. Al recibir la noticia de la muerte de su abuela, regresa a la casa de su infancia, el Café Terrace Familia, por primera vez en tres años para encontrar allí a cinco extrañas chicas que dicen ser “la familia de la abuela”.

“¡La inesperada vida de Hayato en un pueblo costero con estas cinco chicas del destino comienza aquí!”

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el estreno del anime Ayakashi Triangle programado para enero de 2023. Megami no Café Terrace llegará en abril del próximo año.

