¿Cuándo se estrena el anime Chainsaw Man?

Chainsaw Man es una de las series de manga más populares que aún no se ha traducido al mundo de la animación, aunque Studio MAPPA ya ha confirmado su participación en la adaptación de anime a través de un avance de PV que se lanzó a principios de este año.

Si bien aún no hemos recibido una fecha de lanzamiento sobre cuándo podemos esperar que Denji y sus compañeros cazadores de demonios lleguen a la pantalla chica, comienzan a circular rumores de que podemos esperar que llegue el primer lote de episodios el próximo año, lo que definitivamente hace que sentido, ya que Jump Festa se centrará en la serie a finales de este mes.

Twitter Outlet WSJ_Manga compartió el rumor de que Chainsaw-Man tiene un gran año en 2022, insinuando que llegará tanto el anime como la segunda parte de la serie de manga que nos presentó a Denji y su mundo mientras termina en tal manera que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta.

¿Cuándo saldrá el anime de Chainsaw Man?

El anime aún no tiene fecha de estreno, pero los rumores insinúan que será en algún momento de 2022. Chainsaw-Man está programado para tener un panel en Jump Festa de este año, la franquicia anual de Shonen que generalmente revela las principales noticias para las series que se ejecutan en Weekly Shonen Jump como Dragon Ball, My Hero Academia y One Piece, por nombrar algunas.

Si bien no se ha confirmado nada sobre lo que revelará la grotesca serie en el próximo evento, definitivamente parecería el mejor lugar para anunciar la llegada tanto de la serie de anime como de la segunda parte del manga. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Bleach revelará más detalles del nuevo anime en diciembre.

¿Quién creó Chainsaw Man?

Chainsaw-Man tendría anime y más manga en 2022

La sangrienta serie de manga fue creada por Tatsuki Fujimoto y llegó a las páginas de Weekly Shonen Jump en 2018, con la primera historia de la serie terminando en 2020. Con Chainsaw-Man continuando ganando fuerza, no fue una sorpresa ver que uno de los estudios más grandes del mundo estaba destinado a traducir los salvajes acontecimientos del manga en una serie animada.

Después de todo, Studio MAPPA ya ha perfeccionado sus habilidades con series como Attack on Titan, Yasuke y Jujutsu Kaisen. Además de la ventana de llegada del anime que se rumorea, el rumor también insinúa que la segunda parte del manga también podría llegar el próximo año. Puedes leer el manga Chainsaw Man en este enlace a MANGA Plus, aplicación de Shueisha.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!