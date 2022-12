¿Cuándo se estrena Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh Parte 2?

Los 7 pecados capitales anime se ha convertido en una gran parte de la biblioteca de animaciones japonesas de Netflix y, a pesar de que la serie de televisión llegó a su fin, la franquicia ha continuado a través de nuevos largometrajes. Este es el caso de la película Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh.

También titulada como The Seven Deadly Sins: El Rencor de Edimburgo, es una película que siguió al hijo de Meliodas y Elizabeth, Tristan, y recientemente aterrizó en la plataforma, con Netflix perdiendo poco tiempo para confirmar cuándo llegaría la segunda parte.

Con otros originales de series de anime como la JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean y Beastars poblando la biblioteca de Netflix, las guerras de transmisión de anime continúan calentándose.

Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh 2 llega en 2023.

La primera película de Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh ahora está disponible para transmitir en Netflix, con la última entrada que combina el mundo de los Seven Deadly Sins originales con la próxima generación que busca continuar con el espíritu de la generación anterior.

Afortunadamente, los actores de voz originales que dieron vida a Meliodas y Elizabeth, Yuuki Kaji y Sora Amamiya, regresaron a las nuevas películas para ayudar a introducir a su hijo Tristan como el nuevo protagonista de la serie.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 llegará en agosto del próximo año 2023, según Netflix, dando a los fanáticos mucho tiempo para ver la Parte 1.

El tráiler del primer largometraje se puede ver a continuación, si no has tenido la oportunidad de ver la extensión de la serie original que presentó a los fans los Siete Pecados Capitales:

Netflix describe la trama como tal: "14 años desde que el Reino de Liones derrotó al Clan Demoníaco y trajo la paz a la tierra, el Príncipe Tristan está atormentado por su incapacidad para controlar dos grandes poderes: el poder del Clan Demoníaco de su padre, Meliodas, y el poder del Clan de la Diosa de su madre, Elizabeth”.

“Cuando la vida de Elizabeth se ve amenazada, Tristán huye del reino y se dirige a Edimburgo, donde Deathpierce, que una vez fue miembro de un grupo de los Caballeros Sagrados del reino, las Pléyades del Cielo Azul, mantiene su castillo”.

“Pero, ¿cuáles son las intenciones de Deathpierce? La rueda del destino comienza a moverse y barre incluso a Los Siete Pecados Capitales …”

¿Estás emocionado por el regreso al mundo de los Siete Pecados Capitales? La Verdad Noticias te recuerda, que el anime Nanatsu no Taizai continúa en la serie de Los 4 Caballeros del Apocalipsis. Las películas de Ensa no Edinburgh serían un tipo de precuela entre ambas series de Nakaba Suzuki.

