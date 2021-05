¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super 2?

Dragon Ball Super 2 es una de las temporadas de anime más esperadas por fanáticos del anime. ¿La razón? El manga original publicado en Shonen Jump sigue estrenando nuevos capítulos cada mes y, después del Arco Torneo del Poder, tenemos dos nuevos arcos.

Lo siguiente en Dragon Ball es el Arco de Moro y el Arco de Granola el Sobreviviente. Ambos arcos nos dejan con suficientes capítulos para adaptar al anime y aquí en La Verdad Noticias exploramos todas las actualizaciones.

Te recordamos que puedes ver el anime de Goku y los Guerreros Z en la plataforma Crunchyroll. Otras opciones legales son Funimation, mientras que páginas para ver anime no oficiales como AnimeFLV y JKanime, siempre son opción para los curiosos.

Dragon Ball Super 2 estreno

Temporada 2 de Dragon Ball Super podría iniciar con Broly

La segunda temporada de Dragon Ball Super aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, los fanáticos predicen que Toei Animation continuará el anime dada su actual popularidad. Esta continuación podría iniciar con una película, tal y como vimos en Dragon Ball Z: la batalla de los dioses.

La película de anime anterior, conectó directamente con Dragon Ball Super, ya que el anime dividió en episodios el largometraje. De ser así, el Arco de Moro también conocido como Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica (sexto arco del manga DBS) se presentaría como película de hasta 2 partes por su longitud de capítulos.

Otra opción (la más comentada por fanáticos) es adaptar la película Dragon Ball Super: Broly a episodios de anime. Esto daría el tiempo necesario entre la batalla contra Freezer y la conexión con la Patrulla Galáctica que presentará a nuevos miembros principales.

Para los curiosos, el Arco de Moro inicia en el capítulo 43 (volumen 9) y finaliza en el capítulo 67 (volumen 15) del manga. Aquí Vegeta y Goku mostrarán un avance en sus habilidades para salvar la Tierra. Mientras que el Ultra Instinto de los ángeles como Whis, se desarrollará más gracias a Merus.

Dragon Ball Super 2 tráiler

Aún no tenemos un tráiler oficial para Dragon Ball Super temporada 2, pero un YouTuber llamado Orenyash compartió un promocional “fanmade” de lo que veremos en el combate contra Moro y el Androide Seven Three.

El video de Dragon Ball Super 2 compartido por el fanático, inció con el escape de Moro. Vemos a Goku con un nuevo uniforme de entrenamiento y el uso de Ultra Instinto para combatir al villano principal. Los lectores de manga sabrán del intenso destino que le espera al Saiyajin y que este arco supera por mucho el drama en el Torneo del Poder.

