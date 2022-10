¿Cuándo se estrena DanMachi Temporada 4 Parte 2?

La segunda parte de DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IV (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka? IV) está programado para su estreno en Japón el 5 de enero de 2023.

La Temporada 4 Parte 2 del anime DanMachi adaptará los capítulos "Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka?" de las novelas ligeras originales. El primer corte adaptó la historia "The Labyrinth Arc" de la serie de Fujino Omori.

El equipo de producción de la animación japonesa también reveló una nueva imagen clave y un tráiler de anuncio de PV de 30 segundos para el segundo corte. La primera parte de DanMachi IV tuvo 11 episodios en total.

El equipo de producción es el siguiente:

La Verdad Noticias te comparte que Hideki Tachibana (The Honor at Magic High School) dirige la cuarta temporada, mientras que el creador original Omori y Hideki Shirane (The Duke of Death and His Maid) escriben el guión. Shigeki Kimoto DanMAchi III) es el diseñador de personajes principal.

Jin Aketagawa (Mushoku Tensei) es el director de sonido y Keiji Inai (I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level) es el compositor musical. JC STAFF se encarga de la producción de animación.

Las novelas ligeras fueron escritas por Omori e ilustradas por Suzuhito Yasuda. Se publicó por primera vez el 15 de enero de 2013 con 17 volúmenes físicos lanzados en total. Yen Press lanza las novelas ligeras y la adaptación de manga en inglés para América del Norte.

Imagen: JC Staff / DanMachi Temporada 4 Parte 2.

Sentai Filmworks ha licenciado y transmitido todas las temporadas anteriores del anime en América del Norte. Mientras que Crunchyroll transmite el anime para Latinoamérica. Describen la sinopsis como tal:

“Basada en la novela ligera del mismo nombre, escrita por Fujino Omori e ilustrada por Suzuhito Yasuda, Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon”.

“Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!”

La parte 1 de DanMachi Temporada 4 llegó en julio y la parte 2 debutará a principios del próximo año. Ahora solo nos queda esperar su fecha de lanzamiento disfrutando los estrenos de anime para la temporada de otoño 2022 con Chainsaw Man, My Hero Academia T6, SPY x FAMILY Parte 2 y más.

