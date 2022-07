¿Cuándo sale el capítulo 1055 del manga de One Piece?

Después de un merecido descanso, el creador Eiichiro Oda comenzó el arco final de One Piece desde las páginas de Weekly Shonen Jump. El siguiente lanzamiento es el capítulo 1055 del manga de One Piece.

Como es costumbre, los spoilers y filtraciones del próximo capítulo de One Piece ya se encuentran en línea. Los fanáticos también compartieron sus predicciones de la trama y futuro de los personajes.

La Verdad Noticias te comparte que el manga One Piece lanzará el capítulo 1055 el domingo 31 de julio a partir de las 10:00 AM (horario de la Ciudad de México). Algunos spoilers revelaron detalles sobre el verdadero objetivo de Shanks en el país de Wano y también tenemos el regreso de Sabo como el “Emperador de las Llamas”.

¿Dónde ver el capítulo 1055 del manga de One Piece?

Visual de One Piece Film Red por Eiichiro Oda

Puedes ver el Capítulo 1055 de One Piece desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha. Recordemos que los primeros y últimos tres capítulos están disponibles para leer gratis en español (por tiempo limitado).

Te puede interesar: One Piece: Todo sobre Sabo, el Emperador de las Llamas

¿Qué esperan los fans de este capítulo de One Piece?

#ONEPIECE1055



Me gustó bastante el capítulo, la información del arma y el antiguo Wano fue interesante. Siguen hypeando a Shanks al punto que un almirante se retira automáticamente a su llegada, espero que tras 20 años de espera, Shanks en acción sea una locura pic.twitter.com/s9ShzX2ntV — Larry Rohan�� (@LarryRohan9) July 29, 2022

Algunos spoilers del Capítulo 1055 aparecieron en Internet antes de su lanzamiento oficial. Según las filtraciones, el capítulo comenzará con la pelea de Ryokugyu y Momo. Al principio, el Almirante toma la delantera después de apuñalar a Raizo con una de sus ramas.

Yamato intentará intervenir, pero el Shogun de Wano le pedirá que no interfiera. Finalmente, Momo desatará su Bolo Breath, que resulta lo suficientemente poderoso como para hacer retroceder a Greenbull.

Además de ver la pelea de Momo y Greenbull, también recibiremos una lección de historia sobre el País de Wano. Sukiyaki llevará a Robin y Law a un pasadizo secreto, a través del cual el dúo verá los restos de la otra tierra de Wanokuni.

Aparentemente, Wanokuni era mucho más grande hace unos 800 años, pero una parte importante de la tierra quedó sumergida bajo el agua. El próximo capítulo 1055 del manga de One Piece, también contará con la participación de Luffy y Kid en la celebración.

Los amo los adoro daría la vida por ustedes tres sin pensarlo dos veces #ONEPIECE1055 pic.twitter.com/OOiK6ei0r8 — val (@hanC0CK__) July 29, 2022

Todavía están disfrutando de las festividades y llenando sus barrigas con toda la comida. Pero, de repente, sienten el Haki de Shanks en todo el país de Wano. Momo, tras demostrar su poder contra Ryokugyu, también se da cuenta de que el pirata pelirrojo está cerca de la isla. Mientras el barco de Shanks se aleja de Wanokuni, vemos a Luffy sonriendo y pensando en "una cara familiar".

Obviamente, es desafortunado que Luffy y Shanks no se encuentren en el capítulo 1055 del manga de One Piece. Sin embargo, no olvidemos que su objetivo final es el mismo, por lo que definitivamente se cruzarán en los próximos capítulos.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram