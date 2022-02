¿Cuándo sale el Blu-ray de Boku no Hero película 3?

Boku no Hero película 3, conocida como My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes en Latinoamérica, confirmó que su versión Blu-ray y DVD llegaría este febrero de 2022 en Japón. Durante la misma fecha se programó el debut de la película en plataformas de streaming.

A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos todo sobre la fecha de lanzamiento en su video casero y curiosidades que debes saber de My Hero Academia: World Heroes Mission (nombre en inglés).

Cabe recordar que Boku no Hero película 3 en México, llegó desde el 6 de enero de 2022 en su idioma japonés original con subtítulos y doblaje en español latino. La distribución de MHA: Misión Mundial de Héroes fue realizada por Funimation.

Lanzamiento de Boku no Hero película 3 Blu-ray

El Blu-ray y DVD llegó el pasado 16 de febrero a Japón. Se espera que pronto esté disponible en países latinoamericanos. Anteriormente, informamos que My Hero Academia comparte vista previa de la nueva OVA basada en la película 3.

Esta OVA se titula No.XXX Hawks: SOOTHE. Su historia sigue al héroe alado Hawks, Endeavor, Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo y Fumikage Tokoyami preparándose para su misión mundial.

¿Cuándo sale la 3 película de Boku no Hero?

Promocional de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

La película se estrenó en los cines japoneses el pasado 6 de agosto. Hasta el 22 de agosto, había superado 1.58 millones de entradas vendidas y una recaudación de 2.06 miles de millones de yenes (alrededor de 18.74 millones de dólares), convirtiéndose en la película más exitosa de toda la franquicia en general.

Como mencionamos antes, Funimation se encargó de la distribución de este largometraje en cines de Latinoamérica, y reveló más información del equipo de doblaje junto con los detalles del equipo de producción:

Kenji Nagasaki (Classroom Crisis, Gundam Build Fighters) se encargó de la dirección del largometraje en los estudios BONES.

Yousuke Kuroda (2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-bu, Battle Girl High School, Gundam Build Fighters) se encargó de la escritura y supervisión de los guiones.

Yoshihiko Umakoshi (Gokinjo Monogatari, Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu, Majo Minarai wo Sagashite) se encargó del diseño de personajes bajo la supervisión de Kohei Horikoshi.

Yuuki Hayashi (Ballroom e Youkoso, Diabolik Lovers,Haikyuu!!) se encargó de la composición de la banda sonora.

La banda Asian Kung-Fu Generation interpretó el tema musical principal titulado “Empathy”.

Anteriormente platicamos con Izuku y Hawks de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes; los actores de doblaje Sebastián Regio y Miguel Ángel “Mike” Leal. Se espera que Boku no Hero película 3 no sea la última de la franquicia.

Doblaje latino de My Hero Academia Misión Mundial de Héroes:

Sebastián Reggio como Izuku Midoriya.

Rómulo Bernal como Katsuki Bakugo.

Juan Felipe Sierra Cortes como Shoto Todoroki.

Manuel Ricardo Bastos como Endeavor.

Gabriel Basurto como Flect Turn.

Isis Crystal Leyva como Pino.

