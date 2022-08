¿Cuándo sale One Piece Capítulo 1057 del manga?

La fecha de lanzamiento del popular manga japonés de aventuras One Piece Capítulo 1057 ya está disponible. Descubre más información sobre la fecha de lanzamiento, la hora, los spoilers, el escaneo sin procesar y dónde leerlo aquí.

En el último capítulo del manga One Piece, hemos visto que todos se estaban preparando para partir de Wano. Las tripulaciones piratas de Kid y Heart también estaban allí preparándose para salir de Wano junto con los Piratas del Sombrero de Paja.

Si también sigues el manga One Piece y estás emocionado por el capítulo 1057, estás en el lugar correcto. En La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber sobre la fecha de lanzamiento y los spoilers del próximo capítulo del manga One Piece.

¿Por qué retrasaron One Piece Capitulo 1057 del manga

One Piece Capítulo 1057 llega el 21 de agosto

El lanzamiento del Capítulo 1057 del manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda se retrasó debido a un feriado programado en las oficinas de Shueisha, el equipo detrás de la publicación nacional del manga.

La fecha de lanzamiento del popular manga One Piece Cap 1057 es el 21 de agosto de 2022. Puedes leer este capítulo a las 8:30 am de acuerdo con la hora estándar japonesa del domingo. El capítulo 1057 del manga One Piece estará disponible para transmitir en la aplicación MANGA Plus.

Te puede interesar: La voz japonesa de Luffy explica porqué nunca lee el manga de One Piece

Spoiler del capitulo 1057 del manga de One Piece

One Piece 1057 sin duda mostrará a Yamato acercándose a Luffy y invitándolo formalmente a unirse al grupo. Aunque Luffy podría declinar, dados los preparativos realizados, es bastante probable que Yamato sea el último miembro de la tripulación.

Los Piratas del Sombrero de Paja reclutan a un miembro en Yamato que es excepcionalmente fuerte y puede competir con enemigos como el Yonko. Además, Yamato tiene en el fondo algunos principios realmente fascinantes.

Además, muchos fanáticos de la serie One Piece se identificarían con su deseo de libertad. Como resultado, el personaje de Yamato será una fantástica adición al elenco. En general, One Piece 1057 será muy emocionante.

