¿Cuándo sale Enen no Shouboutai: Fire Force Temporada 3?

Shinra Kusakabe es un pirocinético de tercera generación que puede prenderle fuego a sus pies. Shinra se une a Special Fire Force Company 8, un equipo pirocinético, en una misión para lidiar con Infernals, personas que se han convertido en llamas vivas debido a la combustión espontánea.

La segunda temporada de Enen no Shouboutai concluyó en diciembre de 2020, y el programa ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los cinco programas de televisión de anime más vistos de Amazon Prime Japan (Via Anime News Network).

Obviamente, los fanáticos han expresado su deseo de una tercera temporada del popular programa, así que aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Fire Force Temporada 3.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Fire Force?

La temporada 3 de Enen no Shouboutai aún no se ha confirmado y no se ha establecido una fecha de lanzamiento para la tercera temporada. Sin embargo, dada la popularidad del programa, que ha resultado en grandes ventas de manga, hay razones para creer que se está preparando una segunda temporada y que podría haber un anuncio tan pronto como este verano.

Según la cuenta oficial de Twitter de Fire Force, el manga vendió más de 15 millones de copias a fines de abril. Con índices de audiencia tan altos, es evidente que el programa es lo suficientemente exitoso como para merecer una segunda temporada.

El manga, según Atsushi Kubo, se completará pronto, lo que puede causar un retraso en el desarrollo de una nueva temporada de anime. Okubo, el autor del manga, le dijo a Monsters and Critics que si bien las cosas podrían cambiar, esperaba que la serie terminara alrededor del volumen 30.

Además, Okubo afirmó en el volumen 23 del manga que la historia había llegado a su fin y que Enen no Shouboutai sería su último intento, según Anime News Network. Debido a que el manga se publicó en 28 volúmenes, puede ser difícil estimar cuándo se completará.

La temporada 3 podría estrenarse a fines de 2022 o principios de 2023, mientras que es más probable que se produzca un anuncio oficial más adelante en el año, con una fecha de lanzamiento en 2022 o posterior.

¿Cuál es la trama de Fire Force Temporada 3?

Por el momento, no tenemos elementos concretos de la trama para Fire Force Temporada 3. Podemos predecir razonablemente qué hará Shinra en la temporada 3 en función de qué tan bien el anime ha seguido el manga hasta ahora.

La temporada 1 del anime cubrió los volúmenes 1 hasta parte del volumen 11, la temporada 2 cubrió el resto del libro 11 hasta ciertos capítulos del volumen 20, y la temporada 3 cubrió el resto del volumen 20.

A menos que la serie de anime se desvíe hacia un territorio de relleno como “Naruto” o “Bleach”, la temporada 3 puede adaptar el volumen 20 del manga hasta el final probable del libro si el libro está realmente cerca de su conclusión.

Si aún no lo ha hecho, el final de la temporada 2 parece presagiar una guerra mucho más grande entre la Compañía 8 y los evangelistas en el futuro. El entrenamiento de Shinra se llevó a un nuevo nivel denominado "La presión de la muerte" para que se hiciera más fuerte y luchara contra los oponentes más letales de la Compañía.

Mientras tanto, en el final de temporada, el asesinato del Capitán Hague de la Compañía 4 asestó un golpe mortal a los héroes. Shinra, por otro lado, puede formar un Adolla Link, permitiéndole presenciar los momentos de muerte de Hague debido a su talento superior.

Como resultado de estos eventos, es casi seguro que la Compañía 8 se unirá al Imperio de Tokio en Fire Force Temporada 3 para enfrentarse a las formidables fuerzas del Evangelista. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Kodansha Manga Awards 2021 revela todas las series nominadas; incluyendo a Fire Force.

